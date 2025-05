El presidente Javier Milei afirmó en una entrevista que existió un "pacto" entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner para bloquear la aprobación de la ley de Ficha Limpia. Estas declaraciones generaron una fuerte reacción por parte de la diputada Silvia Lospennato y del expresidente Macri que directamente hablaron de alucinación.

Lospennato, a través de un video en sus redes sociales, refutó las afirmaciones de Milei, señalando que la Ficha Limpia es un proyecto ciudadano que presentó por primera vez en 2016 y que ha representado desde entonces. Acusó al presidente de "creerse sus propias mentiras" y afirmó que "un pacto entre Macri y Cristina es lo menos creíble que los argentinos escuchamos en años".

"Pero pese a los ataques y a los agravios, yo estoy en paz porque tengo la certeza que la verdad siempre sale a la luz, ¿sabe por qué? Porque somos una mayoría los argentinos que queremos vivir en un país sin corrupción, porque somos una mayoría los argentinos que le decimos que no a los pactos de impunidad. Las argentinas y los argentinos no nos rendimos, no bajamos los brazos. Es con la verdad", concluyó.

Por su parte, Macri compartió la respuesta de Lospennato y expresó su descontento con Milei en la red social X. “Javier, tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación seria. No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita”, disparó el líder del PRO.