La alianza entre el PRO y La Libertad Avanza está en su peor momento y el expresidente Mauricio Macri apuntó al Gobierno nacional por no responder a los reclamos de su partido politico.

“Hace ocho meses que nos vienen boludeando. No le cumplen nada a los gobernadores nuestros, no aceptaron la integración, y esto de la SIDE institucionalmente está mal”, indicó este miércoles el ex mandatario, en un Zoom del PRO, y que desde su partido se encargaron de dejar trascender.

La interna de la coalición que se unió para enfrentar a Massa en el balotaje se materializó cuando el PRO dio quorum en Diputados y ayudó a hacer caer el DNU que le daba 100 mil millones de pesos a la SIDE.

En claro apoyo al expresidente, el PRO lanzó un comunicado donde critica a Javier Milei y sus funcionarios. "Desde el inicio de esta gestión, apoyamos al gobierno en todas las medidas que apuntalaban al cambio en la Argentina (la Ley de Bases, la ampliación de datos genéticos para seguridad, y más). Pero este DNU de $100 mil millones para inteligencia, en un contexto en el que "no hay plata", y sin aclarar el uso de los fondos, no es el cambio", señalaron desde el partido amarillo.

“El progreso económico requiere instituciones fuertes y transparentes, y de un gobierno austero. En el PRO esos valores son innegociables”, concluyeron.