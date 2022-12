El ex presidente Mauricio Macri volvió de Qatar, tras presenciar varios partidos del Mundial, y le tiró flores al país organizador del torneo. Según el presidente de Fundación FIFA, la sociedad qatarí "está evolucionando muchísimo" y los homosexuales "no tienen problema" pero "no se hace ostentación".

"Hay altísima homosexualidad en Qatar, y ellos viven ahí, yo he estado con varios y me han dicho que no tienen problema. No se hace ostentación, no se hace un tema, pero ellos viven con absoluta tranquilidad", indicó el ex mandatario, en un programa de TN.

Para explicar su observación, Macri dijo: "Tienen muchas cosas escritas históricas, que no las han cambiado, pero que no rigen más. Esta es la realidad".

"Hay una regla, por ahí me equivoco, que un padre tiene derecho a matar a su hija si la encuentra habiendo perdido su virginidad; pero no rige más, son cosas que existen de la historia y ellos están evolucionando muchísimo", agregó el ex presidente.

Tras la polémica elección de Qatar como sede del Mundial 2022, se multiplicaron las denuncias de organismos internacionales contra el estado árabe por sus medidas y decisiones que violan los Derechos Humanos.

Prácticas abusivas hacia la población migrante trabajadora, restricciones a la libertad de expresión, una legislación que discrimina a las mujeres y penas de prisión al colectivo LGBTQ fueron algunos de los tópicos sobre los que advirtieron desde Amnistía Internacional y otras entidades.