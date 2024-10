Desde el gobierno provincial, en sintonía con la política que impulsa el presidente Javier Milei, empezaron a deslizar la idea de una posible privatización de las empresas Aguas Santafesinas y Empresa Provincial de Energía. Además, hablaron de “privilegios” y “linajes” para ingresas como empleado a las empresas provinciales, apuntando contra los trabajadores. Desde el Sindicato de Luz Y Fuerza salieron a responder y aseguraron que “si algo no tenemos los trabajadores, son privilegios”.

Las declaraciones fueron en el programa de Leo Ricciardino, Estamos de vuelta, por Sí 98.9. El secretario general de Luz y Fuerza, Alberto Botto contó que hay mucha angustia entre los trabajadores de la energía.

“Innecesarias ese tipo de agresiones, cuando nosotros somos un gremio de diálogo, cuándo estamos dispuestos a charlar cada una de las problemáticas que el gobierno ve en la empresa, que sabemos que todo es perfectible que estamos de acuerdo en que la empresa debe ser mejor cada día”, afirmó.

También en un comunicado aseguraron que esperan el llamado del gobierno para sentarse a dialogar. “En primer lugar queremos manifestar que estamos a la espera de una convocatoria por parte de las autoridades de la empresa o del gobierno: el diálogo es el camino indicado para superar cualquier diferencia y sumar esfuerzos para continuar mejorando la calidad del servicio en beneficio de las santafesinas y santafesinos”, escribieron.

“Nosotros pertenecemos a una actividad realmente muy riesgosa y estas actitudes pueden derivar en accidentes que después estamos todos lamentando. Desde que están trascendiendo estas noticias vemos que hay mucha angustia en nuestras compañeras y compañeros. Y esto no puede ser así”.

“Si hay algo que no tenemos los trabajadores, no sólo nuestro gremio sino en la Argentina, son privilegios”, sentenció. Esto también quedó expreso en el comunicado en el que aseguraron que "no poseemos ningún tipo de privilegios, sino que las relaciones laborales están reguladas por el Convenio Colectivo de Trabajo 235/97 “E”, comunes en todos los convenios colectivos de trabajo vigentes para la rama eléctrica, tanto empresas públicas como privadas en todo el territorio de la República Argentina.

Escuchá la entrevista completa aquí