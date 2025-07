El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvo este jueves al mediodía una reunión privada con Cristina Fernández de Kirchner en el departamento donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria. El encuentro se realizó luego de que la Justicia argentina autorizara la visita del jefe de Estado brasileño, en el marco de su paso por Buenos Aires para participar de la Cumbre del Mercosur.

Lula llegó al domicilio ubicado en el barrio porteño de Constitución pasadas las 12.30 y permaneció allí durante cincuenta minutos. La reunión fue coordinada previamente entre funcionarios diplomáticos de Brasil y representantes de la Cancillería argentina, quienes notificaron formalmente al tribunal que lleva adelante la causa Vialidad sobre la intención del mandatario de visitar a la ex presidenta.

No se difundieron imágenes ni trascendieron detalles sobre los temas abordados durante la conversación. Se trató del primer encuentro presencial entre Lula y Cristina desde que la ex mandataria fue condenada y beneficiada con el arresto domiciliario. En su momento, el brasileño ya había expresado su respaldo a la ex presidenta a través de llamados y declaraciones públicas.

La visita se concretó pocas horas después del cruce entre Lula y Javier Milei durante la Cumbre del Mercosur, también celebrada este jueves en Buenos Aires. Pese a las tensiones previas entre ambos mandatarios, Lula asumió sin sobresaltos la presidencia pro tempore del bloque regional, cargo que ejercerá hasta finales de 2025.

Desde el entorno de Cristina Kirchner destacaron el gesto como un acto de “solidaridad política” por parte del líder brasileño. Por su parte, la visita se produjo bajo estrictas medidas de seguridad, en cumplimiento con el régimen de visitas impuesto por la Justicia, que exige autorización judicial para cualquier persona fuera del entorno directo de la ex mandataria.