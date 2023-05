El senador nacional de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, se refirió al picante ida y vuelta que tuvo con la vicepresidenta, Cristian Kirchner, este jueves en el Senado en la previa del inicio del informe de gestión del jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

“Es gravísimo el nivel de cinismo de CFK. No se hace cargo de nada, ni de las medidas que tomó cuando era presidenta ni de este gobierno. Yo me equivoqué. Traté de frenarla a ella y a Moreno. Me tendría que haber ido antes”, escribió el senador nacional en su red social.

A estas palabras sumó un video de una breve entrevista que le hicieron desde La Nación + en donde dice que el de este jueves fue “uno de los tantos cruces que tenemos con la vicepresidente en el Senado”.

En relación a su rol en el gobierno de Cristina expresó: "Pensé que iba a poder moderar el daño mayor que iban a hacer Moreno y Cristina".