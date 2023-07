Carolina Losada votó en la ciudad y manifestó que se encontraba feliz de esta jornada, confirmó la asistencia de Patricia Bullrich para la espera de resultados y ratificó sus dichos en relación a Maximiliano Pullaro.

La candidata de la lista Es con vos, por la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe, llegó cerca de las 10 de la mañana a la Escuela N° 147 "Provincia de Entre Ríos”, ubicada en Colombres 372, para emitir su voto en la mesa 5445.

Consultada por la prensa la precandidata, si bien no quizo ahondar en detalles por la veda electoral que rige, insistió sobre su fuerte enfrentamiento con Maximiliano Pullaro en el marco de la interna más agresiva que tuvo esta campaña y que se recuerde en la provincia.

“Prefiero no hablar sobre lo que plantee en la campaña, porque estamos en veda pero ratifico todo lo que dije”, expresó. Tras esto expresó: "Lo más importante que quiero decir hoy es que vayan a votar. Entiendo que mucha gente está enojada con la política, pero el acto más revolucionario es venir a votar y expresar su deseo en las urnas".

Finalmente agradeció el apoyo de la gente: "Quiero agradecer a toda la gente que se me acerca por la calle que me dice que me quiere, que tenga fuerzas, me da estampitas. Es realmente muy emocionante sentir todo ese apoyo".

Confirmó además la presencia de Patricial Bullrich en el Salón Metropolitano de Rosario, ubicado en Junín 501, para la espera de resultados.