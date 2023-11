La senadora nacional por Santa Fe Carolina Losada dejó atrás la neutralidad radical. Sin nombrar a Javier Milei, la ex pre candidata a la gobernación dijo a través de su cuenta de X (ex Twitter): "En 9 días tenemos la opción de elegir continuar con el modelo del 60% de chicos pobres, 140% inflación, o un cambio. Dejemos atrás al kirchnerismo, el gobierno más corrupto de la historia. No nos dejemos engañar, por más que se pinten la cara, es continuidad kirchnerista".

Losada había compartido en primera instancia la nautralidad que fijó la UCR a nivel nacional. Sin embargo, este viernes cambió de idea y decisió apostar a las fuerzas de La Libertad Avanza, que lleva como candidato a Javier Milei y Victoria Villarruel.

La también periodista y modelo fue precandidata a la gobernación de Santa Fe por la coalición Unidos para Cambiar Santa Fe. Losada, que había recibido el apoyo de Patricia Bullrich, perdió la interna contra Maximiliano Pullaro. En su momento, la mujer había considerado que “Milei es parte de lo mismo, pero peor”.