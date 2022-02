Polémica generó; sin sustento o de manera exagerada, se puede discutir. Lo cierto es que el revuelo generado por una foto de la senadora nacional por Santa Fe Carolina Losada en la inauguración de un sanatorio privado en Funes con un vestido de escote pronunciado se mantuvo durante varios días y fue la propia señalada quien salió a aclarar la situación.

Más que aclarar, a defenderse. “Lo de las tetas está manijeado por alguien”, disparó sobre la foto en que se la vio posando junto al Padre Ignacio. “Ser trending topic por algo así me parece arcaico, raro, ya que no se me ve más que un escote pronunciado”, sostuvo.

“Fui a la inauguración de un sanatorio en Funes, tenía un top escotado, pero totalmente controlado. Cuando fui a saludar al padre Ignacio, él me da su bendición y al agacharme se me corrió todo. Un medio me saca la foto”, contó.

Pero luego agitó al colectivo feminista por considerar que tiene "doble vara". “De los colectivos de mujeres ninguno sale a defenderme, hay una doble vara, porque a mí me estaban juzgando por cuánto muestro o cuánto no muestro. A Ofelia (Fernández, legisladora porteña) la atacan por su cuerpo y la defienden. A mí no”, sostuvo.

“A mí no me acompañan porque no soy kirchnerista. Están en una contradicción constante. Lo de mi escote está como trending topic hace seis días. Sí, se te está cosificando, y los colectivos no me defendieron de ser cosificada”, dijo, y agregó: “Estos colectivos de mujeres que decían ‘no al piropo’, en mi caso dicen, ‘¿qué le molesta que le digan piropos?'”.

“No necesito que me defiendan, no me gusta la doble vara, a algunas la defienden y a otras, no. Hubiera estado bueno que me defiendan, hubiera sido coherente, pero no me desvela que lo hagan”, cerró el tema.