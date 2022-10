La forma de abrir el laberinto de la inequidad en la política de subsidios al transporte genera ruido al interior del propio oficialismo. Lo connotó el diputado nacional Roberto Mirabella –la voz de Omar Perotti en el Congreso– al anticipar su voto negativo al incremento de partidas para los sistemas de transporte en el interior del país. Le salió al cruce desde el Ejecutivo nacional el propio secretario del área, el rosarino Diego Giuliano, quien señaló el planteo del rafaelino como la causa de que el servicio de colectivos deje tanto que desear.

“Nosotros venimos en un camino de aumentar y no comprendo cómo algunos no lo quien votar y si eso pasa no se va a mejorar la situación”, advirtió el funcionario nacional en diálogo con Leo Ricciardino por Sí 98.9.

El ex concejal rosarino señaló que muy poco se puede solucionar la asimetría con el AMBA si no se vota el incremento de aportes para el interior. “Para esto obtuvimos consenso y el año que viene vamos a tener un aumento considerable en materia de transporte”, sostuvo.

Y dijo además que cuando surgen estas disparidades se reduce a si después hay o no paro de colectivos que “es algo que pega fuerte en los trabajadores y por eso se hizo este esfuerzo extraordinario” de destrabar la posible huelga de esta semana.

“El transporte urbano tiene subsidio en todo el mundo y si se hace la cuenta fría no se analizan los beneficios colaterales que depara, porque sin él la economía se detiene. E impacta también en la educación y las relaciones humanas. No se mide el subsidio, sino las externalidades que genera”, argumentó Giuliano.

En cuanto al trabajo de gestión para descomprimir el pedido de aumento por parte de los choferes informó que se trató de una intervención del ministro de economía Sergio Massa con su par, el ministro de Trasporte Alexis Guerrera que convinieron con los trabajadores levantar el paro. “Esto tiene que ver con la forma de inyectar más recursos y debe ser un esfuerzo compartido por las provincias y las ciudades. Lo que se hizo fue un aporte extraordinario para nivelar a todos los trabajadores del país y este no es un tema que solo resuelve Nación, es algo de larga data ya que es necesario revertir una situación que se dio en el consenso fiscal en 2018”, marcó Giuliano.

Desde hace tiempo las provincias del interior vienen reclamando que se deje de entregar más dinero a Buenos Aires en detrimento del resto de las provincias que reciben menos ayuda. Por eso la solución encontrada por los gobernadores es que todas las provincias reciban un monto equitativo que se denominará como plano.

El diputado Mirabella, por su parte, había advertido que no votaría el artículo 81 que contempla esta suma de dinero y volvió a reclamar un criterio único de ayuda para las unidades de transporte en todo el territorio nacional.

"Las asimetrías que hoy tenemos, que son gigantes, no se resuelven aumentando al interior sino teniendo un criterio de distribución igual para toda la Argentina", dijo el jueves pasado en su visita al piso de Sí 98.9. Asimismo, señaló que en la comisión de Presupuesto, se incrementó en $19 mil millones los $66 mil millones asignados inicialmente.

"Que haya un fondo y un mismo criterio de distribución igual, justo y transparente. Esa es la solución de fondo. "Este criterio tiene que ser en función de las unidades de colectivos que hay, en cada lugar, lo que es perfectamente computable por el ministerio de Transporte, la cantidad de trabajadores -el mayor costo del servicio es el laboral- y los kilómetros recorridos", abundó.

Mar de fondo

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por mayoría el proyecto de Presupuesto 2023, que se votará esta semana. Entre las partidas que establece este proyecto se cuenta un incremento en el valor de los subsidios del sistema de transporte público del país.

El anuncio de este aumento en el dinero a distribuir por la Nación en el año 2023 llegó antes del desactivar la mecha del paro de colectivos anunciado para esta semana por 72 horas. El logro fue un desembolso de dinero del Ministerio de Economía que conformó a los empresarios y trabajadores del transporte de pasajeros que afectaría a millones de usuarios y usuarias en el interior del país.

Fue el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, junto al ministro de Economía, Sergio Massa quienes reunieron a los principales referentes del sector y a funcionarios nacionales, con sus equipos técnicos, para alcanzar un acuerdo con el sector sindical que garantice el servicio público a todos los argentinos y argentinas en las diferentes jurisdicciones.

En medio de todo esto con el respaldo de los legisladores del oficialismo y de bloques provinciales esta semana se votará el Presupuesto nacional el que asigna $85 mil millones para subsidiar colectivos del transporte de pasajeros en el interior del país.