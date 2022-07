Los trabajadores municipales de la provincia de Santa Fe realizan este jueves un paro de actividades en reclamo de la reapertura de las paritarias del sector, y advierten que habrá una medida similar pero por 48 horas la próxima semana, en caso de no ser llamados a negociar, informaron voceros gremiales.

Pero la medida de fuerza se lleva a cabo en toda la provincia menos en Rosario, donde el sindicato del sector lleva una negociación aparte.



La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) lleva a cabo esta medida de fuerza por 24 horas que incluye "cortes de rutas en distintos puntos de la provincia", según se anunció desde el gremio.



Además, la organización señaló que tiene decidido "un paro de 48 horas con acciones gremiales para la próxima semana" en caso "de no efectivizarse la convocatoria a paritaria".



Para la Festram, "el Gobierno provincial no ha dado respuesta a través de un llamado al diálogo en la negociación paritaria pese a los pedidos de esta federación, justificados ante la feroz escalada de precios que comenzaron a superar el acuerdo paritario que destruyen el salario".



El gremio recordó que la paritaria cerrada en marzo contempló un incremento del 46% sobre la política salarial vigente en cada jurisdicción, tomando como base al mes de enero 2022.



El acuerdo constó de un 22% de aumento en marzo y otros cinco tramos, en mayo (4%), junio (4%), julio (6%), agosto (5%) y septiembre (5%), con lo cual la Festram explicó que los sueldos se actualizaron un 30% hasta junio, cifra que "está por debajo de la inflación del primer semestre, que se estima en 35%".



La organización señaló que "no va permitir que el ajuste lo paguen los trabajadores, sabiendo además que el adelanto de los tramos de aumento paritario ya fue aplicado en años anteriores como forma de mantener el poder adquisitivo del salario".