Si el jefe de Gabinete de Alberto Fernández y aún precandidato presidencial, Agustin Rossi señala que “no se trata de Paso o muerte” y el propio Sergio Massa en el congreso del Frente Renovador destacó que si hay Paso “ahí nos vamos a anotar”; quiere decir que el acuerdo

no está muy lejos. Pero el Frente de Todos aún no discutió ni siquiera el nombre que deberá inscribir en unos días más. Si bien ya nadie defiende la marca y se ensayan otras variantes, la de Unidad Renovadora no despertó mucho entusiasmo.

Anular las Paso peronistas para las presidenciales como pide el massismo no ocurre por la sencilla razón que el ministro de Economía no tiene un caudal electoral propio que el permita ser indiscutible, Daniel Scioli se cree cerca y no hay quien lo convenza de que se baje y hasta amenazó con la catástrofe de ir por afuera. Wado De Pedro debería ser impuesto por el dedo de Cristina Fernández de Kirchner pero la vicepresidenta no da señales por el momento y como su hijo Máximo alienta tanto a Massa como al ministro del Interior, como claramente se vio en la plaza el 25 de mayo.

Pero su opinión es fundamental no sólo por el liderazgo ostensible que ejerce sino también por lo que indican los números. Encuestas nacionales señalan con claridad que 4 de cada 10 votantes del peronismo responde “el que diga Cristina” cuando se lo consulta por alguna preferencia. El resto se lo llevan Massa, Scioli, De Pedro y a gran distancia Jorge Capitanich y mucho más allá todavía, el propio Rossi que ya avisó que si sus mediciones no levantan declinará su precandidatura.

Otras varias encuestas nacionales dan arriba por un punto y medio al espacio peronista seguido muy de cerca por Juntos por el Cambio y el espacio libertario de Javier Milei. Pero como dicen los consultores, hoy el escenario electoral no es de tres sino de cuatro, y ese cuarto lugar lo ocupan los indecisos. Los que tendrán la llave para destrabar la elección. Aquellos que sospechan de una fuga en masa hacia Milei, se equivocan según los consultores que advierten las dificultades del

diputado para seguir creciendo.

La batalla sin tregua que ocurre entre radicales, macristas y ahora también peronistas no todistas; pone de manifiesto la falta de liderazgos. Macri se retiró de la contienda pero no resigna su

jefatura y cada vez ve más de cerca las intenciones de Rodriguez Larreta de pasarlo a retiro. Pero para eso el jefe de Gobierno porteño no sólo deberá imponerse en el armado sino que luego deberá ganar las elecciones para ejercer la jefatura política que busca.