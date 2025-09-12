El presidente Javier Milei volvió a confrontar con los gobernadores al vetar en su totalidad la Ley Nº 27.794, que disponía la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias.

El decreto 652/2025, publicado este jueves, bloquea una norma que había sido sancionada por el Congreso con el objetivo de garantizar fondos previsibles y limitar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en su asignación.

La decisión golpea de lleno a las provincias, que esperaban la reglamentación para obtener recursos en un momento de fuerte tensión fiscal. El rechazo se suma al veto de la Ley de Financiamiento Universitario y de la Emergencia Pediátrica en el Garrahan, configurando un escenario de creciente enfrentamiento entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales.

La norma sancionada el 20 de agosto preveía que los ATN fueran distribuidos de manera automática y diaria, con criterios similares a la coparticipación federal. Además, reconocía la participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Tierra del Fuego en los porcentajes establecidos.

Sin embargo, el Gobierno justificó su decisión al señalar que los fondos fueron creados con una finalidad “específica” para atender emergencias, y que integrarlos al esquema de coparticipación erosionaría la capacidad del Ejecutivo de administrarlos según cada coyuntura.

El veto llega en un contexto de fragilidad política para Milei tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. Pese a la designación de Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior y a la apertura de una mesa de diálogo a cargo de Guillermo Francos, la intransigencia oficial frente a cualquier iniciativa con impacto fiscal profundiza la brecha con los gobernadores.