Los gremios docentes universitarios anunciaron un paro nacional de 24 horas para este viernes 12 de septiembre en todas las universidades del país y convocaron a la tercera Marcha Federal Universitaria, que se realizará el día en que el Parlamento trate el rechazo al veto. La medida se resolvió tras la confirmación del veto presidencial de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, que había sido aprobada por el Congreso.

En un comunicado desde Coad, el gremio que nuclea a los docentes de la Universidad Nacional de Rosario plantearon su descontento: “Hace instantes, el gobierno nacional vetó la ley de financiamiento universitario aprobada por inmensa mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Nación. Una vez más el presidente no ve y no escucha”.

En ese sentido, señalaron que la decisión del Gobierno nacional “ratifica la falta de voluntad de atender la demanda social” y remarcaron que la educación superior atraviesa una situación crítica por el desfinanciamiento.

“Esta ley construida entre todos los actores universitarios a lo largo y ancho del país garantizaba, entre otras cosas, que nuestro salario recuperara el poder adquisitivo de diciembre de 2023 con un aumento de alrededor del 45%. También permitía subsanar un poco la delicada situación que atraviesan las obras sociales universitarias y frenaba, en parte, el vaciamiento estudiantil y de trabajadores docentes y no docentes al cual estamos asistiendo”, se lamentaron en el comunicado que compartieron con la comunidad educativa.

Finalmente, ratificaron el paro para este viernes en todo el sistema universitario nacional y convocaron a una nueva marcha federal, la tercera desde la asunción de Milei ante la delicada situación presupuestaria. “Seguimos construyendo la 3.ª marcha federal, que será el día que la Cámara de Diputados trate la insistencia de la ley para exigirles que estén a la altura del mandato que el pueblo les dio mediante el voto”, anunciaron.

Además, el próximo lunes a las 18 en la Facultad de Humanidades y Artes la comunidad universitaria realizará una asamblea para debatir y organizar la profundización del plan de lucha. Desde el gremio subrayaron que las medidas de fuerza se sostendrán hasta que se revierta el veto presidencial. “El pueblo ya demostró que la universidad pública no se toca”, remarcaron en un comunicado difundido este miércoles.