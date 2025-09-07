La provincia de Buenos Aires celebró este domingo sus elecciones legislativas locales, por primera vez en un calendario despegado del nacional. Desde la administración bonaerense remarcaron que la votación transcurrió «con absoluta normalidad», en una jornada marcada por la expectativa sobre cómo quedará configurado el nuevo mapa político que deberá enfrentar Axel Kicillof en los últimos dos años de su gestión.

Más de 14.3 millones de bonaerenses estaban habilitados para emitir su voto en unos comicios que definirán la renovación de 46 bancas de Diputados y 23 del Senado provincial, además de la integración de los concejos deliberantes y los consejos escolares en los 135 municipios. La concurrencia a las urnas en el distrito más populoso del país es de 62,49%, con más del 88% de las mesas escrutadas, lo que implica que 5 millones de electores no fueron a votar.

La elección bonaerense es leída por los analistas como el principal test de fuerzas antes de los comicios nacionales del 26 de octubre. Para Milei, la performance de La Libertad Avanza en la provincia más poblada del país será clave para medir el alcance real de su apoyo político, mientras que para Kicillof los resultados marcarán su capacidad de resistencia en un escenario adverso.

Al cierre de la jornada, los partidos comenzaron a concentrarse en sus respectivos búnkeres. En La Plata, el oficialismo provincial aguardaba la llegada de sus principales dirigentes, mientras que en Gonnet, el Presidente confirmó que encabezará la espera de los resultados junto a los ocho candidatos seccionales de su espacio. El hermetismo en ambos campamentos refleja la cautela con la que se esperan los primeros datos oficiales.

Los resultados de la elección definirán el nuevo mapa legislativo bonaerense y, en consecuencia, el rumbo político de los próximos meses. Con un padrón que concentra el 37% del electorado nacional, Buenos Aires vuelve a ser el epicentro de una disputa que trasciende sus límites provinciales y que tendrá efectos directos en la proyección del gobierno de Milei y en la estrategia de resistencia del peronismo.