La jornada electoral avanza en Rosario y varios de los principales candidatos al Concejo ya emitieron su voto. La primera en hacerlo fue Carolina Labayru, de Unidos para Cambiar Santa Fe, quien sufragó temprano en la escuela Provincia de Córdoba, en barrio Saladillo. Acompañada por su hija, convocó a la ciudadanía a acercarse a las urnas y se mostró optimista respecto a una mayor participación en comparación con las Primarias.

Otro que pasó por las urnas fue Juan Pedro Aleart, de La Libertad Avanza. El periodista y candidato protagonizó un breve incidente en la puerta de la escuela Rodolfo Rivarola, donde se demoró el ingreso de la prensa. Tras una conversación con la directora del establecimiento y la intervención del Tribunal Electoral, se permitió el ingreso de los medios. Aleart no hizo declaraciones polémicas esta vez, pero mantuvo su perfil alto.

Lisandro Cavatorta, del espacio ERRE (Resolver Rosario), también votó antes del mediodía. Dijo estar “confiado” en un repunte de la participación y destacó que su campaña fue “muy callejera”, centrada en escuchar y dialogar con vecinos. Según el actual edil, la clave estuvo en “mostrar lo que uno hace” más allá del discurso electoral tradicional.

Por su parte, Eugenio Malaponte, de Somos Vida y Libertad, votó con fuertes declaraciones. “Nunca me senté con un corrupto, no compramos periodistas y no gastamos plata que no podamos justificar. Si digo que soy el único que puede cambiar Rosario, es porque es real”, afirmó. El candidato denunció el deterioro de la ciudad, a la que definió como un “ícono del narcotráfico y la pobreza”.

Cerca de las 13 horas Juan Monteverde, candidato por el Partido Justicialista con el espacio Más Para Santa Fe se acercó a la “Llegó la hora. Hoy empieza el cambio! A votar con la esperanza de que la Rosario que nos merecemos está más cerca que nunca”, escribió en sus redes sociales. En declaraciones a la prensa sumó: “el momento de votar es uno de los pocos en el que todos los ciudadanos valemos lo mismo. No importa ni cuánta plata tengas ni de qué barrio seas, desde el más poderoso hasta el último vecino del barrio vale uno. Entonces yo creo que no tenemos que desperdiciar ese poder que tenemos".

También Carla Deiana, del Frente de los Trabajadores, llamó a votar con un mensaje dirigido a los sectores populares: “No te quedes masticando bronca en tu casa. Andá a votar para que haya una fuerza de trabajadores en el Concejo que se plante contra la motosierra de Milei y sus aliados”, dijo, al tiempo que reclamó políticas concretas para garantizar el acceso al agua y defender a jubilados y trabajadores.