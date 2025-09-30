Los bonos soberanos argentinos en dólares volvieron a registrar fuertes caídas este martes, en medio de la tensión cambiaria y a pocas semanas de las elecciones legislativas. Los Bonares y Globales promediaron una baja de 4,4%, con desplomes de hasta 6,9% en el Bonar 2035 (AL35) y 6,6% en el Bonar 2038 (AE38). Con este retroceso, los títulos públicos acumularon una pérdida superior al 14% en septiembre.

El riesgo país, medido por el índice de JP Morgan, escaló 113 puntos en la jornada y se ubicó en 1.228 unidades, su nivel más alto en lo que va del mes. Este indicador refleja la brecha de tasas de retorno entre los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y las emisiones emergentes, y funciona como termómetro de la percepción de riesgo sobre la economía local.

En paralelo, las acciones argentinas también mostraron retrocesos. Los ADR en Wall Street registraron bajas generalizadas, con caídas destacadas en Banco Supervielle (-7,7%), Mercado Libre (-6,8%) y Grupo Galicia (-6%). En la plaza local, el índice S&P Merval perdió 1,1%, hasta los 1.773.439 puntos, acumulando un descenso de 13,3% en dólares desde el 25 de septiembre.

Los analistas advirtieron que la incertidumbre política y las restricciones cambiarias recientes exacerban la volatilidad. Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, remarcó que el mercado sigue de cerca las compras de dólares del Tesoro bajo el esquema de retenciones cero y la evolución de la brecha cambiaria, que se mantiene en torno al 10%.

Por su parte, un informe de la consultora MegaQM alertó sobre señales de corrida cambiaria y un ritmo elevado de atesoramiento, que en agosto demandó USD 3.200 millones. Según el reporte, la oferta se retrae a la espera de un nuevo equilibrio del tipo de cambio, mientras la demanda se concentra en coberturas frente a la incertidumbre.