La provincia de Buenos Aires celebra este domingo elecciones legislativas en las que se renovará parte de la Legislatura local, junto con los concejos deliberantes y los consejos escolares de cada municipio. Se trata de un proceso clave porque definirá el equilibrio de poder en el distrito más poblado del país y marcará la proyección de los gobiernos de Axel Kicillof y Javier Milei de cara a las elecciones nacionales de octubre.

Más de 14.3 millones de bonaerenses están habilitados para votar. En juego están 46 bancas de la Cámara de Diputados provincial y 23 del Senado, distribuidas en las ocho secciones electorales. En cuatro de ellas se elige la mitad de los diputados y en las otras cuatro, la mitad de los senadores, mientras que en los municipios también se definen las composiciones de los concejos deliberantes.

El oficialismo provincial busca consolidar la mayoría que le permita a Kicillof gobernar con mayor margen en los últimos dos años de su gestión. En ese marco, compite con una lista encabezada por Carlos Bianco y dirigentes de su entorno. En la vereda opositora, La Libertad Avanza apuesta a crecer en territorio bonaerense con Cristian Ritondo como referente central, mientras que Juntos por el Cambio intenta rearmarse con la candidatura de Diego Santilli.

También participan otras fuerzas con peso en la provincia, como el Frente de Izquierda, que lleva a Nicolás del Caño y Romina del Plá, y espacios vecinalistas que buscan asegurarse representación local. La diversidad de opciones refleja la fragmentación del escenario político bonaerense y anticipa un recuento voto a voto en algunas secciones clave.

El resultado de esta elección será determinante no solo para el futuro inmediato de la provincia, sino también para el escenario nacional: será el primer termómetro concreto de la gestión de Milei y un anticipo de lo que podría suceder en las presidenciales de octubre.