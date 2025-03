La líder de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrio, anunció que será candidata a diputada por la Provincia de Buenos Aires y apuntó contra el presidente Javier Milei y su hermana Karina, a quienes trató de "marginales", a casi tres semanas del escándalo Libra.

"Esto es una estafa piramidal. Hoy mañana y siempre, en donde se beneficiaron los Milei. Por eso Davis, cuando dice 'la plata es de Argentina', dice de la Argentina de Milei", manifestó en diálogo con el periodista Joaquín Morales Solá en La Nación +.

"Todo el mundo sabía que Milei y su hermana son marginales. No tienen aportes, su padre tiene mucho que ver… son marginales. Así como dije en 2013 el cajero es De Vido y después Lázaro Báez, la cajera es Karina", afirmó.

Y continuó: "se que Karina escribió la marca Milei en Argentina y esto tiene relación con los fondos que están estableciendo… es tan grosero todo. La sociedad ahora no lo quiere ver. Lo va a ver cuando venga la crisis y ahí me van a decir 'ay Lilita tenías razón'".

Con respecto a la denuncia, Carrió dijo que "es cuestióin de tener paciencia". "Yo creo que el fiscal Taiano va a acumular la prueba, que Servini de Cubría (a quien quiero y respeto) no va a hacer nada, porque hay que estar con el sistema. Esto no va a salir ahora, pero va a salir después. Va a salir por el exterior".

"No se lo voy a pedir el juicio político como no se lo pedí a Kirchner. Los actos de corrupción ya se cometieron. Tengo muchos testimonios. Pero no será ahora, será el año que viene", destacó.

"Lilita" también se refirió al nombramiento por decreto a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y lo calificó como "inconstitucional".

Asimismo, dijo que respaldará el acuerdo del Gobierno con el FMI: "Tenemos el deber de acompañar el acuerdo con el Fondo. Fue lo que hicimos con el acuerdo que propuso el gobierno de Alberto Fernández. La única condición que vamos a poner para acompañar el acuerdo con el fondo es que no se utilice para planchar el dólar".