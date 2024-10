La diputada nacional por Santa Fe, Germana Figueroa Casas, confirmó este miércoles que el PRO votará a favor del veto a la Ley de Financiamiento Universitario y afirmó que su espacio político priorizó “tema de la responsabilidad fiscal”.

“Es un gran dilema, se hace bastante difícil tomar esta decisión”, indicó la docente de Finanzas Públicas en la UNR, sobre el apoyo al veto del presidente Javier Milei. “Dimos prioridad al tema de la responsabilidad fiscal, la ley no está bien, porque no está bien en que el Congreso haga paritarias”, indicó la legisladora, en diálogo con Ariel Bulsicco en Sí 98.9.

En cuanto a las consecuencias de dejar sin efecto la normativa, la ex concejala dijo: “No creemos que esto involucre un si o no a la Universidad Pública, esto se trata de gastos y sueldos para 2024”.

Respecto al financiamiento del sistema, la diputado remarcó: “El camino es a través del Ejecutivo que se tiene que poner de acuerdo”.

“No es la solución integral que uno querría, la realidad es que los profesores y no docentes no han ganado nunca bien, yo hace más de 20 años que doy clases en la universidad, pero no se puede dar esta solución en este momento”, indicó la docente, y aclaró que su sustento económico no proviene de la educación.

“El Gobierno ha ajustado a todos, no sólo a la universidad pública. No tenemos plata, no tenemos de dónde sacarla”, justificó la legisladora del PRO, y concluyó: “Tenemos que tratar de buscar un equilibrio cuando no hay de dónde sacar el dinero”.