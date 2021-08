El precandidato a primer senador nacional por la lista Hacemos Santa Fe, Marcelo Lewandowski, exhortó a los simpatizantes del Frente de Todos a priorizar "la visión del conjunto y no el kiosquito pequeño de si me quedo yo con un pedacito del peronismo", al referirse a la PASO en la que competirán la lista que encabeza con la nómina impulsada por el exministro de Defensa, Agustín Rossi.



En una entrevista realizada desde los estudios del canal C5N, el senador provincial que ganó el departamento de Rosario "tras 28 años" sin triunfos peronistas, según él mismo remarcó, señaló que la lista que comparte con María de los Ángeles Sacnun responde a una opción "inteligente y estratégica" que además tiene el respaldo de "Alberto y Cristina".



Además, afirmó que la nómina que integran él y Sacnun, legisladora de estrecha confianza de Cristina Fernández de Kirchner, en la que también participa el dirigente Roberto Mirabella como primer candidato a diputado, no puede reducirse a "la lista de (Omar) Perotti".



"Es la lista de los que adhieren al proyecto nacional de Alberto y de Cristina, no puede caber ninguna duda", aseguró Lewandowski.



Y para describir esa composición él mismo se identificó como representante del "espacio de María Eugenia Bielsa", para luego señalar que junto a Mirabella y Sacnun también componen la lista Magalí Mastaller, "que es de Gálvez, una joven militante de La Cámpora", al igual que "presidentes comunales e intendentes que adhieren a distintas formas y pensamientos".



Al ser consultado por la PASO en Santa Fe, que pese a negociaciones de último momento quedó organizada en dos listas en una puja que promete ganar en tensión, Lewandowski pidió "mirar el conjunto y dejar de lado los intereses personales".



En ese sentido, exhortó en la que necesidad de ser "inteligentes" y consideró necesario hablarle "al conjunto a la sociedad santafesina".



Luego vinculó el diálogo entre distintos sectores del peronismo y del FdT para confluir en el armado de la lista que él mismo encabeza con otros antecedentes políticos, propios de "estadistas que miran el conjunto", como la sorpresiva elección de Alberto Fernández como candidato a presidente por parte de Cristina Fernández de Kirchner.



"En 2019, Cristina sacó un as de la manga y dijo 'es Alberto', y todos se quedaron mirando y no entendían nada", analizó Lewandowski, y luego mencionó otros hechos que consideró similares, como cuando "a Néstor le dijeron 'por qué pusiste a Redrado, y él contestó 'qué querés, que ponga a Kunkel'", o la decisión de Perón, en 1973, quien eligió "al mejor posicionado para gobernador de Santa Fe, el doctor Carlos Sylvestre Begnis, un desarrollista de tradición".



En relación a Perotti, a quien Rossi acusó de intentar "debilitar" al FdT y de promover un proyecto de acercamiento hacia el peronismo cordobés de Hacer por Córdoba, Lewandowski replicó: "El peronismo estuvo 12 años fuera del gobierno de la provincia de Santa Fe. ¿Y cómo lo reconquistó? Yendo todos por adentro, detrás de la figura de Omar Perotti, que no es otro Perotti que el de ahora, el mismo de hace dos años".



Sobre la posibilidad de que escale la pelea con el sector de Rossi, llamó a "tener la misma generosidad que María Eugenia Bielsa tuvo para con Perotti y todo el peronismo a mediados de 2019, cuando recuperamos la provincia", al referirse a una primaria de aquel año en la que Perotti venció a Bielsa y esta luego lo respaldó en el resto de la campaña.



En otro tramo de la entrevista, Lewandowski señaló que durante "los doce años" que gobernó el socialismo en la provincia de Santa Fe "no les fue mal a todos los peronistas", y entonces apuntó contra "algunos kiosquitos que se mantuvieron y fueron muy útiles -para ellos- siendo opositores del socialismo más que promoviendo que gane el peronismo en su conjunto".



"Al peronismo de Santa Fe le costó mucho volver a la provincia después de 12 años, como le costó mucho a toda la sociedad, a toda la Patria, los cuatro años de Macri", recordó y en ese marco advirtió: "Si nosotros regalamos diputados y senadores por peleas internas, realmente estamos confundiendo y llevando el proyecto nacional a tener serias dificultades".