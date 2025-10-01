Lewandowski insiste en interpelar a Lugones por las auditorías en discapacidad
El Senado dictaminó a favor del proyecto del senador Lewandowski para citar al ministro Mario Lugones y a Diego Spagnuolo. El legislador reclama explicaciones por las bajas de pensiones por discapacidad
El Senado nacional avanzó en el tratamiento del proyecto de resolución del senador Marcelo Lewandowski para interpelar al ministro de Salud, Mario Lugones, por la situación sanitaria vinculada a la baja de pensiones por discapacidad.
La iniciativa, presentada en mayo, originalmente planteaba la convocatoria tanto a Lugones como al entonces director de ANDIS, Diego Spagnuolo.
Durante la reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Salud y de Población y Desarrollo Humano, se resolvió mantener la interpelación a Lugones y sumar a la actual conducción del organismo.
Al tomar la palabra, Lewandowski cuestionó la demora en el debate de la propuesta y reclamó explicaciones: "El 7 de mayo fue ingresado el proyecto. No solamente Lugones era el ministro, sino que estaba Spagnuolo y aún no se conocían los audios. Miren si pasó tiempo. Entiendo los momentos electorales y que desde la política tengamos un tiempo para mirar lo que pasó, pero lo que yo quiero es que alguien le explique a las personas con discapacidad y a todo el sector que no está recibiendo las atenciones necesarias. El día a día de la gente es otro".
Asimismo, el senador sostuvo que la discusión no debe leerse en clave electoral: "En mayo fue ingresado esto. Entonces ahora tenemos las elecciones a la vista y no hacemos una cuestión preelectoral de esto, pero ¿quién da explicaciones?", sostuvo y prosiguió: “Han pasado cinco meses desde que se ha presentado este informe y las personas vinculadas a todo esto merecen una explicación que todavía nadie se las ha dado. Ni en el Senado, ni en Diputados y mucho menos del Ejecutivo. Eso es lo que pedimos, que alguien les explique a toda esta gente”.
Finalmente Lewandowski afirmó: "Nosotros simplemente queremos que responda cosas concretas que necesita saber la gente. Hoy en la Argentina atravesamos situaciones muy graves en materia de salud y no están resueltas".