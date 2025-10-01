El Senado nacional avanzó en el tratamiento del proyecto de resolución del senador Marcelo Lewandowski para interpelar al ministro de Salud, Mario Lugones, por la situación sanitaria vinculada a la baja de pensiones por discapacidad.

La iniciativa, presentada en mayo, originalmente planteaba la convocatoria tanto a Lugones como al entonces director de ANDIS, Diego Spagnuolo.

Durante la reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Salud y de Población y Desarrollo Humano, se resolvió mantener la interpelación a Lugones y sumar a la actual conducción del organismo.

Al tomar la palabra, Lewandowski cuestionó la demora en el debate de la propuesta y reclamó explicaciones: "El 7 de mayo fue ingresado el proyecto. No solamente Lugones era el ministro, sino que estaba Spagnuolo y aún no se conocían los audios. Miren si pasó tiempo. Entiendo los momentos electorales y que desde la política tengamos un tiempo para mirar lo que pasó, pero lo que yo quiero es que alguien le explique a las personas con discapacidad y a todo el sector que no está recibiendo las atenciones necesarias. El día a día de la gente es otro".

Asimismo, el senador sostuvo que la discusión no debe leerse en clave electoral: "En mayo fue ingresado esto. Entonces ahora tenemos las elecciones a la vista y no hacemos una cuestión preelectoral de esto, pero ¿quién da explicaciones?", sostuvo y prosiguió: “Han pasado cinco meses desde que se ha presentado este informe y las personas vinculadas a todo esto merecen una explicación que todavía nadie se las ha dado. Ni en el Senado, ni en Diputados y mucho menos del Ejecutivo. Eso es lo que pedimos, que alguien les explique a toda esta gente”.

Finalmente Lewandowski afirmó: "Nosotros simplemente queremos que responda cosas concretas que necesita saber la gente. Hoy en la Argentina atravesamos situaciones muy graves en materia de salud y no están resueltas".