Marcelo Lewandowski se presentará en las elecciones para convencionales del próximo domingo como parte de la oferta peronista por fuera del armado “oficial”. Encabezará la lista por distrito único de la alianza Activemos, que contiene a referentes gremiales, y a figuras de la política como “Roly” Santacroce y Rubén Giustiniani.

El actual senador nacional del peronismo por Santa Fe, volverá a competir con Pullaro, tras dos años de la contienda que los enfrentó camino a la gobernación. Tras esa derrota, y transcurrido casi un año y medio: analizó: “En santa fe cerraron casi 1.500 pymes, están cerrando y redujendo centros de salud, no hay más tratamientos para pacientes oncológicos. Es el mismo esquema que tiene Nación”.

¿Por qué por fuera del armado “oficial”?

Vamos por afuera del sello, pero por dentro del peronismo. Yo siempre dije que mis adversarios son Pullaro y también Milei. Nosotros venimos señalando que tenemos que cambiar muchas cosas en el peronismo. Si sigue siendo una expresión para posicionar a algunos dirigentes que van a ser una posición amigable, claramente hay un armado que representa poco al justicialismo

¿Hubo ofrecimientos para encabezar esa lista “oficial”?

Haber encabezado esta lista dentro del PJ hubiese sido el mascarón de proa de Traferri y Rossi, eso no me representa. Dimos muestras de lo que hay que modificar. Fuimos a las Paso del 2021 y ganamos por el doble de los votos que Rossi. Encabecé la lista de gobernación en 2023 y ganamos y ahora vuelven los mariscales del PJ a querer manejarlo. Yo quiero un peronismo que dispute los lugares necesarios para tener un peronismo representativo de compañeros que se ven decepcionados y a quienes no los representa esta conducción.

¿Qué podés destacar de la lista Activemos?

En nuestra lista hay cinco de los primeros lugares que tienen representación en gremios, gente del derecho, queremos mostrarle a la población que este peronismo se aggiornó para un proceso de transformación.

¿Siempre marcando la distancia con Milei y Pullaro?

La postura de los dos sobre el paro, por ejemplo, son iguales. Yo les recordaría el artículo 14 y 14 bis de la Constitución. Hoy el gobierno provincial hace campaña diciendo que tiene ingresos y egresos equilibrados pero tienen a los trabajadores bajo la línea de pobreza. Pero para ellos la culpa es de los trabajadores.

¿Y respecto a los jubilados?

Ese cambio que introdujeron lo van a confirmar en la reforma. Lo que no baja Nación se lo van a hacer pagar a trabajadores y jubilados. En vez de reclamarle fondos a Milei se lo hacen pagar a los jubilados.

¿Cómo ves hoy la situación en Santa Fe?

