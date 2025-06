El senador Marcelo Lewandowski inquirió al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acerca de los recortes presupuestarios contra la población con discapacidad, la distribución de partidas coparticipables a provincias, el parate en obra pública nacional en el interior, y la licitación de la hidrovía del Paraná. Y las respuestas del representante del gobierno de Javier Milei llevó al legislador por Santa Fe a concluir: “Hoy las provincias tienen que hacerse cargo de absolutamente todo lo que incumple la Nación”.

"Hoy hay una división muy grande, una división gruesa, que es independiente a los partidos políticos. Por un lado vemos un país liberal y unitario contra un país federal y productivo. Todos los recursos de las provincias están alimentando las distintas cajas y a las provincias vuelven migajas", consideró Lewandowski durante la presentación habitual de Francos en el Congreso, y antes de que éste se levantara de manera intempestiva y abandonara la interpelación.

Lewandowski, en tanto, agregó: "Hay algunos, como el gobernador de mi provincia, que quieren que le den las rutas para manejarla. La pregunta es si van a venir con la plata, como el impuesto a los combustibles, porque sino los santafesinos la tenemos que pagar en combustible y también la vamos a tener que pagar después cuando pongan el dinero desde las arcas provinciales".

"Yo tengo permanente diálogo con los intendentes, con los presidentes comunales, y cuando hay que comprar un remedio para algún niño, para alguna familia, cuando tiene que resolver algún problema, le van y golpean la puerta de sus casas y ellos responden. Es la entrada directa y hoy hay muchísimos municipios y comunas que no solo no van a poder pagar los sueldos, no van a poder atender sus centros de salud, todas las atenciones que dan, mantienen escuelas, hacen cosas que están mucho más allá de sus competencias, pero las tienen que hacer porque es el que da la cara ante la comunidad. No puede decir 'bueno, que el ajuste, que el equilibrio fiscal...", sostuvo.

Por otra parte, el senador de Unión por la Patria criticó que "el Presidente se vanagloria de decir 'soy cruel, es verdad'" y remarcó: "Crueldad es lo que está pasando con la gente de la discapacidad, que la están dejando tiradas. Todas las prestaciones están prácticamente cortadas y muchos se han recluido nuevamente a sus hogares".

Además le reclamó por "la continuidad de algunos programas nacionales". "Nosotros hicimos un pedido de informe, en la provincia de Santa Fe, por el programa Casa Propia Construir Futuro. Hay unas 3.000 casas que están a punto de terminarse. Localidades con 1.000 habitantes que tienen 10 casitas... Se imagina que para un pueblo de 1.000 habitantes 10 casas es un montón" afirmó.

Por último le manifestó "su preocupación por la Vía Navegable Troncal, la mal llamada Hidrovía, que la licitación que se hizo se dio de baja por irregularidades que nunca supimos en que consistían". Esto es muy importante para todo el interior productivo, ese que está cerrando pymes cuando les piden reconvertirse como si fuera tan fácil para una pyme reconvertirse, ¿cómo hacen? Lo que están haciendo es en muchos casos cerrarla, y la importación indiscriminada, como la de maquinaria agrícola usada, está poniendo en serio riesgo fábricas, empresas que hace décadas que constituyen un gran polo productivo en el interior del país".

"Usted es un hombre de la política y sabe que no solo los números pueden primar. Hay cuestiones que son de gestión, no son de plata, son de entender la razón humana de la política que nos puso aquí: atender al bien común y al bien de los argentinos a los que tenemos que servir", cerró.