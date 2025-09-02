En el marco del Día de la Industria 2025, el Centro de Economía Política de Argentina publicó un informe que analiza la situación de la industria manufacturera durante el primer año y medio de gobierno de Javier Milei. El estudio destaca la caída de la producción, el aumento de importaciones, la pérdida de empleos y el impacto negativo de las políticas públicas sobre las PyMEs y sectores estratégicos, mostrando un panorama crítico para el sector industrial del país.

Aumento de tarifas de luz y gas: Desde la asunción de Milei, los talleres y pequeñas industrias enfrentan subas significativas en los costos de energía, lo que impacta directamente en su capacidad de producción y en la competitividad frente a productos importados. Derogación de Ley de Compre Nacional y PRODEPRO: La eliminación de estos instrumentos eliminó los aportes no reembolsables destinados a empresas que abastecen a sectores estratégicos, debilitando el soporte estatal que protegía y promovía la producción local. Apertura indiscriminada de importaciones: La reducción de aranceles y la eliminación de licencias automáticas y no automáticas expusieron a la industria nacional a la competencia externa, especialmente en bienes de línea blanca, neumáticos e insumos plásticos, provocando una sustitución de producción local por productos importados. Cierre de la Secretaría PyME y desfinanciamiento de programas industriales: Las PyMEs, que representan el 98% de las firmas del país y generan más del 70% del empleo, perdieron un espacio específico de acompañamiento estatal, mientras que áreas clave como el INTI, INTA y otros institutos de investigación sufrieron recortes de hasta el 77% en sus presupuestos. Debilitamiento del INTI y organismos técnicos: La reducción de 733 trabajadores en el INTI y la intervención en organismos descentralizados limitó la asistencia técnica, la transferencia de tecnología y el desarrollo de normas de calidad, afectando directamente la capacidad de innovación y producción con valor agregado nacional.

Como resultado de estas políticasm, y varias más, la industria manufacturera atraviesa una caída sostenida, con pérdida de puestos de trabajo y cierre de plantas en sectores clave como metalúrgico, textil, transporte y materiales de construcción, consolidando una crisis que afecta tanto a grandes empresas como a las PyMEs.