Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sentó postura en el debate interno del PRO, cruzando al presidente Javier Milei y a la ministra Patricia Bullrich y mostrándose en contra de cualquier intento de “fusión” o “entrega” de su partido.

"Yo estoy en contra de entregarle el PRO a Milei, en contra de las propuestas de fusión, de cogobierno, no estoy de acuerdo", señaló el ex precandidato a presidente, agregando que por su rol actual en el partido, Bullrich no debe “ir en contra de los valores originales del PRO, traicionarlos y no honrarlos”.

“Que ella es parte del gobierno de Milei es un dato, no es una opinión. Es parte de esta iniciativa de la fusión con la Libertad Avanza con la que yo no estoy de acuerdo”, declaró el ex mandatario porteño, en una entrevista con el diario Clarín.

Asimismo, calificó a La Libertad Avanza de “populismo de derecha” y de un “proyecto mesiánico”, y apuntó: “El PRO no apoya populismos, ni de izquierda ni de derecha, no tiene nada que ver con proyectos mesiánicos, con posiciones extremas”.

Incluso, comparó la cuenta de X del presidente con el programa “678”: “Lo que antes era 678, que funcionaba como canal de agresión en el kirchnerismo, hoy es el Twitter del Presidente. Todos los días lo vemos. Acá pareciera que todo el que tuvo alguna experiencia en la política está mal y es atacado y agredido”, apuntó.