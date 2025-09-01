En el marco de Santa Fe Business Forum, el gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia, y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, encabezaron la firma de convenio de inicio de obra para la rehabilitación de la Pista del Aeropuerto Internacional de Rosario.

La constructora iniciará los trabajos el 20 de septiembre y deberá finalizar antes del 29 de diciembre. “Anunciamos un cronograma y lo estamos cumpliendo. Es un proceso complejo, que estamos llevando adelante con celeridad, transparencia y responsabilidad para mejorar la conectividad turística y productiva de Rosario y toda la provincia de Santa Fe”, afirmó el ministro Gustavo Puccini tras la firma del convenio con la empresa Obring, representada por Franco Gagliardo.

La inversión total será de $ 36.555.666.186,27, “llevada adelante con recursos propios, para mejorar la competitividad de la provincia, dejarle al sector privado una mejor infraestructura con una obra que tendría que realizar la Nación pero que, como tantas otras, abandonó, y esta gestión tomó la responsabilidad de concretar”.

Según está previsto en el pliego, serán 90 días de obra, desde el 20 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana -momento en que se estableció el cierre de pista- y deberá culminar el 29 de diciembre. “Queremos una ciudad y una provincia abiertas al mundo, como lo muestra esta segunda edición de Santa Fe Business Forum, que sumado a los programas de internacionalización de empresas, avanza para para que el potencial santafesino llegue a cada rincón del mundo, para consolidar mercados internacionales y generar nuevos para nuestras empresas. Eso no es posible si no contamos con puertos y aeropuertos en condiciones óptimas”, señaló el ministro.

De la firma también participaron la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado; el subsecretario del área, Jorge Henn; los integrantes del directorio Esteban Bretto y Pedro Giantenaso; y el gerente Gerencia de Coordinación técnica, administrativa y financiera, Juan Pío Drovetta.