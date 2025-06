En un acto multitudinario en el Bioceres Arena, Carolina Labayru, candidata a concejal por Unidos para Cambiar Santa Fe, cerró este miércoles su campaña acompañada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin. A cuatro días de las elecciones, la postulante arengó a la militancia asegurando: “Estamos a un puñado de votos de ganar la elección”.

Labayru destacó el clima de pacificación que vive Rosario en los últimos meses, al que atribuyó como un logro de la gestión provincial y municipal. “Esta semana tuvimos festejos por el Día de la Bandera, actividades en toda la ciudad, obras que se terminan y otras que siguen. Eso es lo que somos capaces de hacer cuando estamos unidos”, afirmó.

Durante su discurso, la candidata diferenció su propuesta de la de sus competidores. “Lo que logramos no se hizo con eslóganes vacíos ni con caritas enojadas frente a las cámaras. Mientras algunos se disfrazan de novedad o repiten guiones porteños, nosotros elegimos el camino del trabajo silencioso y del amor incondicional por Rosario”, sentenció.

Labayru cerró con un mensaje directo a la militancia: “Vamos a dejarlo todo, porque no se trata solo de ganar, se trata de no volver atrás. No queremos que vuelva la Rosario con miedo que tantas vidas nos costó”. Sus palabras fueron acompañadas por los aplausos del público que colmó el espacio.

Por su parte, el gobernador Pullaro apeló al tono combativo: “No nos dejemos arrebatar esta ciudad por los chetos de derecha o los chetos de izquierda. Nosotros somos la rosarinidad”, lanzó. Aseguró además que el frente Unidos saldrá victorioso este domingo tanto en Rosario como en el resto de la provincia.

En relación a Labayru, Pullaro expresó que se siente reflejado en su forma de trabajar. “Es una persona que le va a dedicar todos los minutos del día a Rosario. Está convencida de que este es el camino para convertirla en la capital del interior de la República Argentina”, afirmó, y concluyó que su triunfo es clave para consolidar los valores del frente en el Concejo.