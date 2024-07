El pasado miércoles 10 de julio se realizó el anuncio de la nueva etapa del programa Precios Justos, que implica un acuerdo entre la Municipalidad de Rosario, el Centro Unión Almaceneros y Autoservicistas de Rosario y empresas productoras locales y de la región con el objetivo de ofrecer a las y los consumidores productos a precios convenientes y permitir a los comerciantes mantener y hasta incrementar las ventas propias y de las empresas participantes. Pero desde Ciudad Futura, Juan Monteverde, cuestionó el programa estatal.

El acuerdo presentado implica fijar precios y no modificarlos por 30 días (hasta el 10 de agosto en este caso) con una canasta de más de 70 artículos de una amplia variedad y de marcas de reconocida calidad. Un día después, la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE) presentó junto a Ciudad Futura la Empresa Pública de Alimentos (EPA) que ofrece una canasta básica de 15 productos, elaborada por pequeños productores, cooperativas y empresas recuperadas. En esa oportunidad, Juan Monteverde destacó que esta iniciativa representa una nueva manera de enfrentar problemas históricos de Argentina, como es la inflación en los alimentos, y deslizó una crítica a programas como Precios Cuidados y Precios Justos señalando que habían fracasado.

En el programa Good Morning Casta que emite Sí 98.9, Juan Milito del Centro Unión Almaceneros de Rosario comentó al respecto que hubiera sido interesante sumar a su sector a la propuesta de CF y la FECOFE, dado que no fueron convocados. Además, señaló que le pareció equivocada la declaración respecto al fracaso de los programas de precios, destacando la importancia de los puestos de trabajo que posibilitan los almacenes y autoservicios (entre 50 y 60 mil trabajadores) y que estos comercios de cercanía no son enemigos sino un puente entre los productores y la población.

“Hoy por hoy eso [por la canasta EPA] es voluntarismo, lo nuestro es la realidad concreta y le ponemos el cuerpo al alquiler, gastos fijos, incrementos de energía eléctrica, a la baja de la venta, le prestamos oído a nuestros clientes… hay cuestiones y lazos de solidaridad que hay que tender”, enumeró Milito.

Sin intenciones de confrontar, el titular de Almaceneros destacó el respeto que tiene hacia el concejal de CF con diferencias: “A veces no es bueno dividir, yo no quiero ser un elemento de división. Monteverde me parece que es una persona interesante, pero hay veces que habla más de lo que piensa”.

Por último, comentando a ojo de buen almacenero el precio y la composición de la canasta de EPA se expresó: “hay que ver qué marca es, qué calidad es… 17 lucas por 15 productos lo tengo…pero no quiero entrar en competencia con gente que quiere hacer bien. No sé las cosas que trae…”.

Escuchá la entrevista completa aquí