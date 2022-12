Como dijo Coleridge, la suspensión de la incredulidad es esa voluntad del individuo de dejar de lado su sentido crítico para creer. Es lo que pasó ayer en la final del mundial de Qatar, los argentinos creímos no en un sentido religioso, pero casi, que podíamos ser campeones del mundo. Y lo fuimos, lo somos hoy. Por eso está bien anular por un momento el sentido crítico y creer que este tercer campeonato del mundo nos traerá un país mejor. También lo creímos en 1978 y en 1986. No sucedió y sabemos que no sucederá por este título que nos distingue como nación, pero recuerden que hemos suspendido la incredulidad. Y por unos días seremos mejores en todo, y todo será mejor.

El fútbol es inseparable de la política y es una forma mucho más compleja y veloz que ésta. Porque trabaja con las pasiones a flor de piel y ese postulado de Coleridge se repite cada fin de semana en las canchas argentinas donde todos desde la tribuna o frente a un televisor creemos que nuestro equipo va a ganar. Es ese mar de sensaciones el que lleva y trae técnicos, jugadores y comisiones directivas.

Tan delicado es el tema que el expresidente Mauricio Macri sufrió todo el Mundial, y a pesar de sus declaraciones y el apoyo mediático con el que contó y cuenta habitualmente, no pudieron acercarlo al fervor popular que lo ubicó en el asiento del que trae mala suerte. Y no estuvo para las premiaciones y los festejos de una selección que nunca quiso recibirlo en su estadía en Qatar.

Tan seria es la cuestión que el presidente argentino Alberto Fernández decidió no asistir a la final del mundial donde tenía un asiento reservado al lado de su colega francés Emmanuel Macron que, arremangado y con la corbata floja no se privó de festejar cómo su equipo daba vuelta un partido perdido y lo llevaba a los penales.

Fernández no quiso arriesgar e hizo bien y dejó en manos de los jugadores, el cuerpo técnico y la AFA la decisión de visitar o no la Casa Rosada y salir al balcón en el día de hoy.

Y después está Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la AFA que llegó desde un club minúsculo y de la mano de los Moyano al sillón principal de la entidad en una votación en la que Marcelo Tinelli aún está buscando los votos. Tapia tiene sus acciones en un alto valor después de la Copa América y hoy su cotización, por supuesto, no tiene precio. Ni siquiera el mítico Julio Grondona, que fue casi rey, logró que los jugadores le dijeran: “Vení a festejar gordo, esto también es tuyo”.