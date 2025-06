La titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, ve en la reforma constitucional una oportunidad única e irrepetible para que la casa de fiscales pase a ser un órgano extrapoder, es decir, que no pertenezca a ninguno de los tres poderes del Estado.

Fue lo que destacó en la presentación de su informe anual ante la Legislatura, semanas atrás: “El MPA no puede estar bajo la órbita del Poder Judicial. Hoy no podemos tener autonomía para elegir ni siquiera a nuestros empleados (no funcionarios)”, dijo frente a diputados, senadores y —especialmente— convencionales reformadores.

Y agregó: “Necesitamos un piso de reconocimiento institucional, incluido lo presupuestario, porque el fiscal no debería sentarse en una paritaria a pelear sus sueldos”.

Tales fueron los argumentos que Vranicich llevó el pasado jueves a una mesa chica con el bloque Unidos para hablar sobre la reforma: “Se escucharon propuestas (…) en particular sobre qué ubicación institucional debería tener” el MPA en la nueva Constitución, “esbozándose distintas argumentaciones al respecto”, contaron desde el espacio político a su cierre.

El presidente del radicalismo y cabeza de los reformadores del bloque Unidos, Felipe Michlig, destacó en el mismo comunicado, rápido de reflejos, que vienen escuchando “a todos los sectores interesados en aportar ideas y propuestas”, ya que muchos trabajadores y fiscales no opinan lo mismo sobre el tema.

La postura más contraria a lo planteado por Vranicich viene por parte del Sindicato de Trabajadores Judiciales, quienes realizan un cabildeo intenso contra la posibilidad de que el MPA deje de funcionar bajo la órbita del Poder Judicial.

En un reciente encuentro con dirigentes peronistas, los referentes gremiales dejaron en claro sus intenciones de que “el MPA y el SPPDP (Servicio Público Provincial de Defensa Penal), queden dentro del Poder Judicial” y se mostraron "comprometidos en presentar por escrito nuestra propuesta no solo ante esos convencionales, sino a todos los partidos políticos con representación”.

Los fiscales plantean un panorama menos resuelto. Desde la Asociación de Fiscales y Funcionarios señalan la necesidad de contar con “más autonomía” pero no consideran que ello se de necesariamente mediante un traspaso o cambio de órbita.

“Estamos de acuerdo con que el MPA tenga autarquia financiera y autonomía municipal. Las posturas no son muy lejanas y puede brindarse un rango mayor de autonomia, ya sea como extrapoder o no”, dijo su titular Viviana O'conell.

“Somos una asociacion; como tal hicimos una encuesta y muchos de nuestros asociados ya respondieron mientras otros están en proceso. La idea es llevarle un texto a los convencionarles con respecto a nuestra posición”, explicó a RosarioPlus.

Y profundizó sobre un tema más definido: “En lo que estamos de acuerdo es en que el actual regimen disciplinario es anticonstitucional, porque no es normal que un poder tenga la facultad de disciplinar al otro", argumentó, y planteó: "Tiene que haber autonomía, el tema es con qué alcance”.