El rechazo con medidas de fuerza incluidas de Amsafe a la propuesta salarial que redondearía un 52% anual, generó resquemor en el gobierno provincial que la calificó como la mejor oferta del país y desde ya avisa que descontará los días a los docentes que hagan paro.

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Juan Manuel Pusineri ratificó la propuesta: “Supera cualquier otra oferta salarial que se haya hecho en el orden nacional y provincial en la república Argentina", sostuvo el funcionario.

"Está claro que en el caso de Amsafé estamos atravesados por una situación política interna en la cual determinado sector de la dirigencia de Amsafé no acepta ninguna propuesta", opinó el ministro.

Por último, aseguró que no pagarán el día a quien se adhiera al paro: "El derecho de huelga está garantizado constitucionalmente. Eso no quiere decir que el día no trabajado se deba a liquidar. El día que no se trabaja o el día de clase que se pierde es un día que no se liquida y eso no significa en lo más mínimo ninguna afectación al derecho de huelga".