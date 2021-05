El ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, evaluó que el cumplimiento de las últimas medidas adoptadas en el marco de la pandemia Covid-19 que regirán hasta el próximo 31 de este mes.

Al respecto, aseguró que “es clara la muestra en la cual la mayoría de los santafesinos y santafesinas tienen un convencimiento que hay que cuidarse. Es un momento donde hay que entender que esto no terminó y que mientras la inmunización no termine, es imprescindible que sigamos con los cuidados”.

Asimismo, advirtió que “si bien una buena parte de la gente mayor se encuentra vacunada”, como “los docentes”, la “aparición de nuevas cepas genera estragos en todos los rangos etarios”. Y dijo que “independientemente de ello, no nos queda otro mecanismo que apelar a que la gente tome conciencia, que no se reúna en espacios públicos” al tiempo que remarcó que “el esfuerzo de la mayor parte de la población es muy fuerte”.

En paralelo, el ministro condenó la manifestación que se desarrolló este martes en el Monumento Nacional a la Bandera, en la ciudad de Rosario: “Lo que sucedió fue brutal; repudio enfáticamente este tipo de manifestaciones, necesitamos que haya la mayor condena social posible porque esto no puede pasar. Tenemos que comprender que no hay más camas, es muy egoísta lo que sucedió; son personas que no tienen un sentido de solidaridad, no están a la altura de las circunstancias”.

Y puntualizó: “La sociedad está haciendo un enorme esfuerzo y no puede ser que un grupo minúsculo de inadaptados pase por encima de todos”.

Asistencia a sectores afectados

En otro orden, el titular de la cartera de Gestión Pública destacó la decisión del gobierno de la provincia de asistir con un paquete de 3.000 millones de pesos a sectores afectados. “Habrá que analizar cada uno de los casos. Algunos llevan muchísimo tiempo sin poder desarrollar su actividad y otros a los que los han afectado estos 15 días. No tenemos dudas que la pandemia ha afectado a la economía en general y por eso habrá ayudas con asistencia directa y otras serán con diferimiento de pagos o condonación de deudas”.

Ley de Conectividad

Además, el funcionario hizo hincapié en el tratamiento legislativo del proyecto de la Ley de Conectividad, con media sanción de la Cámara Alta, impulsado por el Poder Ejecutivo, para dotar de Internet en todo el territorio provincial.

“Tenemos que poner en la Ley de Conectividad, que se termine de sancionar, que se sancione el endeudamiento y empezar a dar conectividad a la mayoría de los santafesinos. Como hemos dicho en reiteradas oportunidades, no es un proyecto que se le frena al gobernador Omar Perotti, sino que frena a la provincia de Santa Fe y que la pandemia desnudó el estado en el que se encuentra gran parte del sistema educativo, fuera del sistema de conexión como para poder hoy acceder normalmente a clases virtuales”.

Compra de vacunas

Finalmente, respecto de la posibilidad de que la provincia adquiera vacunas contra el Covid, Corach dijo que el gobierno de la provincia “encaró varios frentes de gestiones” para conseguirlas, en tanto reconoció que “es difícil acceder directamente a los laboratorios porque ellos le venden hoy casi exclusivamente a los Estados nacionales, no a los Estados subnacionales”.