La Provincia le entregó al Hospital de Niños Zona Norte elementos adquiridos por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), con el resultado de las subastas de bienes decomisados al delito.

Además, la vicegobernador Gisela Scaglia recorrió las obras que el Gobierno Provincial está ejecutando en el efector, con una inversión de más de $783 millones.

Al respecto, la vicegobernadora, que estuvo acompañada por la ministra de Salud, Silvia Ciancio, y el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, señaló que “esta es una política pública sostenida que no pasa en ningún lado de la Argentina, porque somos la única provincia que le secuestra y remata los bienes a los delincuentes; y así cuando caen presos no pueden usar un peso. Santa Fe se animó a algo histórico, a rematarles las propiedades y secuestrar bienes que deben volver a la sociedad, en acciones comunitarias como estas”, detalló.

A continuación, destacó el “esfuerzo enorme de todos, para sostener la salud pública en la provincia”. En ese sentido valoró “el trabajo que se hace, porque sabemos que cada día aumenta la cantidad de gente que viene a los efectores públicos. Falta mucho, pero cuando asumimos teníamos dos tareas importantes: no cortar ningún tratamiento y ningún medicamento, y buscamos la manera de ahorrar para hacerlo y pagamos lo que Nación no está pagando; y mejorar la infraestructura”.

“Para que la infraestructura hospitalaria sea la adecuada, la apuesta en obra pública es muy grande, acá -en el hospital de Niños Zona Norte- son casi 800 millones; pero lo estamos haciendo en cada uno de los hospitales de la provincia”, concluyó la vicegobernadora.

Por su parte, Ciancio resaltó “la forma de trabajo ensamblada que hemos logrado en la gestión provincial, después de 19 meses, y con esta política pública, de decomisar bienes a los delincuentes, que tanto mal hicieron, y poder devolverlo en acciones concretas”; y destacó “la obra muy importante que está llevando adelante el Ministerio de Obras Públicas. Tenemos un plan, que estamos ejecutando, con los trabajadores y directivos”.

Primer hospital

En la oportunidad, se entregó al efector 1 Play Station 5, 1 TV 50, juegos, regalos, impresora, estufas, ventiladores; kits escolares, ropa y juguetes: “Este es el primer hospital que recibe este tipo de donaciones, que compramos con parte de la plata de las subastas públicas que hace Aprad, y de los bienes que se le secuestró a los delincuentes; y por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro hacemos que estas cosas vuelvan a la sociedad”, detalló Figueroa Escauriza.

Por último, la directora del Hospital de Niños Zona Norte, Carolina Larrarte, precisó que el efector es “referente en la provincia de muchas especialidades, y en el centro sur de otras tantas”. El Hospital Zona Norte es el hospital pediátrico provincial de tercer nivel, referente en la salud pública del centro sur de la provincia. Da respuesta a niños, niñas y adolescentes con un abordaje integral de su atención.

También estuvieron presentes el secretario de Tercer Nivel de Atención, César Pauloni; el director provincial de Arquitectura, ; y el subdirector del Hospital, Miguel Ángel Leal.

Refacciones

En el hospital de Niños Zona Norte se está ejecutando la refacción de los servicios de tomografía, odontología y cardiología. Además, tareas complementarias en el subsuelo, tableros eléctricos, salas de residuos patológicos, baño y espacio técnico donde se ubica el pozo de bombeo, veredas y dársena de acceso del camión de oxígeno; y en planta baja, se intervendrá el acceso de personal para convertirlo en una vía de evacuación segura.

Los trabajos están a cargo del Ministerio de Obras Públicas y representan una inversión provincial de $ 783.194.854,09.