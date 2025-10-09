El Gobierno Provincial anunció, este jueves, que otorgará un servicio de salud complementario a las Fuerzas Federales (Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional), cuando su prestador habitual no pueda brindarlo.

Los aportes saldrán del tesoro provincial y se implementará a través del Instituto Autárquico Provincia de Obra Social (Iapos). El Gobierno de Santa Fe lo considera un reconocimiento al trabajo que realizan conjuntamente con la Policía provincial, en el marco del Plan Bandera.

La medida se efectiviza a través de un convenio entre el Ministerio de Seguridad de la Nación; y de Justicia y Seguridad, y de Economía de la Provincia.

Cabe recordar que la semana pasada, la mutual de los agentes federales IOSFA había dejado de prestar servicio a sus afiliados debido a que la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario había dejado sin cobertura a los usuarios por falta de pago.