El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Obras Públicas, informó que se encuentran en la etapa final de construcción del nuevo Hospital de Funes, ubicado en el departamento Rosario. La obra registra un avance del 95% y se trabaja en conjunto con el área de salud provincial para su pronta entrega.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la fuerte inversión y la administración eficiente de recursos impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. “Estamos en la etapa de puesta a punto, con tareas de pintura, instalación de zócalos, pulidos y colocación de mobiliario”, explicó, además de señalar que resta la instalación de una subestación transformadora externa que permitirá el funcionamiento eléctrico integral del edificio.

El hospital, que antes funcionaba como Samco “Eva Perón” de Funes, amplió su capacidad con una guardia de urgencias de 320 metros cuadrados y áreas específicas como shock room, sala de observaciones, laboratorio, consultorio de enfermería y sala de Rayos X. Además, cuenta con un sector de internación con seis habitaciones dobles equipadas para distintos tratamientos, incluyendo diálisis portátil.

La obra está a cargo de la empresa Dyscon S.A., con una inversión superior a los 3.400 millones de pesos, y representa un paso clave para fortalecer la atención sanitaria en la región. El hospital sumará infraestructura moderna y accesos optimizados, como el ingreso para ambulancias.

Desde la Provincia anticipan que una vez concluidos los trabajos pendientes, el hospital estará listo para su inauguración, consolidando así el compromiso provincial con la salud pública y el bienestar de la comunidad de Funes y sus alrededores.