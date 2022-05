La inflación aceleró los pedidos de los gremios por mejorar los salarios, como en el caso de los gremios docentes santafesinos que piden reabrir la paritaria. Sin embargo, chocan con la postura inflexible de la Provincia que se niega a la discusión al fundamentar que, por ahora, los salarios no pierden en Santa Fe con el aumento de precios.

Fue el ministro de Trabajo provincial, Juan Manuel Pusineri, quien descartó la reapertura: "Hoy no hay contexto para reabrir la paritaria que cerró hace dos meses. Se previó con una inflación alta y tenemos compromiso de cumplirla, y creemos que este esquema nos posibilitará llegar a septiembre con salarios por arriba de la inflación. Además, la expectativa del Gobierno es que la inflación se vaya desacelerando.

Luego, insistió: "Hoy tenemos un programa razonable y cumplible, no creo que haya contexto para reabrir la discusión". "Tenemos un compromiso asumido con los gremios. El mismo del año pasado: el salario no pierda con la inflación. El año pasado lo cumplimos con la revisión de octubre. Este año pactamos lo mismo y tenemos un antecedente con una cláusula de revisión para septiembre y en mayo habrá un nuevo aumento, es decir, el mes que viene se ubicarán en el 30% y no habrá ningún esquema inflacionario que nos permita decir que el salario pierde con la inflación", afirmó en LT8.Los dirigentes de Amsafe y Sadop veían venir el rechazo de la Provincia y lanzaron sus críticas con la posibilidad de medidas de fuerza. Ante esto Pusineri sostuvo que "cada medida de fuerza debe tener una justificación razonable para presentar, no al gobierno, sino a la sociedad". Y afirmó que un paro no tendría "consenso social": "Si los salarios están por arriba de la inflación, no habría motivo para llevar una medida de fuerza adelante".