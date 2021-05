Dirigentes de todo el arco político despidieron hoy al exgobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz y destacaron su "compromiso" con una "sociedad más justa, igualitaria y respetuosa de los derechos humanos".



Tanto gobernadores como legisladores y hasta dirigentes sociales apelaron a las redes sociales para expresar su pesar por la muerte de Lifschitz, quien se encontraba internado producto de un cuadro de coronavirus.



El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, señaló que "la política despide a un dirigente honesto y comprometido", mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, definió al exgobernador como un "político comprometido con el progreso de la Argentina".



También se sumó el ex presidente Mauricio Macri, quien recordó que con Lifschitz pudo "compartir varios encuentros para trabajar en conjunto" y con quien logró "muchos avances a pesar de no pertenecer al mismo espacio político", por lo que expresó sus condolencias a familiares y amigos.



El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, definió al exgobernador como una "gran persona, defensor del federalismo" y que "mucho hizo para consolidar la Región Centro", mientras el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, envió un "fuerte abrazo a su familia y a sus seres queridos en este doloroso momento".



El mandatario de San Juan, Sergio Uñac, dijo que Lifschitz "dedicó su vida a enaltecer sus convicciones políticas e institucionales. Le envío mis condolencias a su familia, a sus seres queridos y al pueblo santafesino por el que tanto trabajó".



El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, recordó por su parte que "hablar con Miguel siempre era un aporte para pensar la realidad desde la política y desde la gestión. Era alguien que cuidaba el respeto por el costado humano de las cosas. Es una gran pérdida la de hoy. Mis condolencias a su familia, amistades y compañeros de militancia", completó.



Por su parte, el exgobernador de Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, expresó sus "más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a sus compañeros y compañeras del Partido Socialista".



La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, destacó que el fallecido exgobernador santafesino "trabajó por una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa de los derechos humanos. Mi abrazo a su familia y sus afectos. Personas como él siempre son necesarias. Lo extrañaremos", publicó en Twitter.



Por su parte, el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro, dijo "lamentar profundamente" el fallecimiento y envió sus condolencias, el mismo modo que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien definió a Lifschitz como un "político y militante comprometido con el país".



El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, sostuvo que Lifschitz fue un "político íntegro y de convicciones profundas. Miguel siempre estaba abierto al diálogo y tuve la suerte de conversar muchas veces con él. Mis condolencias a su familia y sus amigos".



El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, publicó que "la política argentina pierde a un hombre que fomentó el diálogo con todos los sectores para acercar posiciones en pos de la construcción de su querida Santa Fe", mientra su par de Educación, Nicolás Trotta, manifestó su "tristeza por el fallecimiento de Lifschitz, comprometido con un país progresista, justo y diverso".



"Lamento el fallecimiento de Miguel Lifschitz. Un fuerte abrazo a la distancia a su familia y seres queridos en este difícil momento", expresó, desde Twitter, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.



En tanto, el senador del radicalismo Martín Lousteau publicó en Twitter: "Se fue Miguel Lifschitz. Gran intendente y gobernador. Hombre de convicciones. Socialdemócrata de raza. La clase de políticos que hace falta para cambiar nuestra Argentina. Rosarinos, santafesinos y argentinos, de luto. Nuestras condolencias a su familia, amigos y compañeros".



En tanto, el exintendente de Santa Fe José Corral definió a Lifschitz como un "gobernador tenaz, trabajador, franco. Que su ejemplo nos inspire para alcanzar el bienestar que nos falta. Un saludo fraterno y afectuoso a su familia y a los compañeros y compañeras del Partido Socialista", completó.



El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, consideró que el fallecimiento de Lifschitz es una "muy triste noticia y una gran pérdida para la política de nuestro país".



El exvicepresidente Julio Cobos sostuvo que se trata de una "gran pérdida para Santa Fe y para el país".



"Lamento el fallecimiento del ex gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz. Un abrazo fuerte para sus familiares y para sus compañeros del Partido Socialista. Siempre es triste la pérdida de quienes dedican su vida a la política con firmeza y convicción", expresó, por su parte, el jefe del bloque de diputados del Pro, Cristian Ritondo.



Desde el Senado, la legisladora santafesina María de los Ángeles Sacnun afirmó que "perdemos una voz importantísima para la construcción democrática", mientras su par Anabel Fernández Sagasti dijo recibir la noticia con "mucho dolor".



Por su parte, el exgobernador bonaerense y actual embajador en Brasil, Daniel Scioli, dijo que el fallecido exmandatario era "un dirigente político histórico del Partido Socialista, de una trayectoria destacada con una gran calidad humana. Envío mis condolencias a sus familiares y amigos".



El secretario de las Islas Malvinas, Daniel Filmus, publicó: "Qué tristeza la muerte de Lifschitz. Gran dirigente socialista. Muy buen tipo, cálido y siempre dispuesto a encontrar caminos para lograr acuerdos y trabajo conjunto. La política argentina pierde mucho con su partida. Abrazo a familiares y amigos".



El presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, expresó que se trata de una "enorme pérdida para la política argentina. Abrazo a sus familiares y a todo el pueblo santafesino que está consternado por su partida".



La jefa del GEN, Margarita Stolbizer, señaló que el fallecimiento de Lifchitz es un "tremendo golpe al corazón y una pérdida irreparable para la política argentina. Esta brutal enfermedad se lleva a un hombre honrado, de los que dejan huella".



Lifschitz murió hoy a los 65 años mientras se encontraba internado en una clínica de la ciudad de Rosario afectado de un cuadro derivado de coronavirus.



El exmandatario santafesino permanecía internado en estado crítico desde el 19 de abril, poco después de confirmarse que había contraído Covid-19.