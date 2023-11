Convocatoria 1: “Quiero decirle gobernador Pullaro me va a tener a su lado peleando para darle seguridad”.

Convocatoria 2: "Le quiero decir, intendente, que cuente conmigo para devolverle la paz a Rosario”.

El candidato de Unión pro la Patria (UxP), Sergio Massa, lanzó esas frases en distintos discursos de la campaña. No fueron para nada inocentes ni protocolares, sino estratégicas: sabe que la seguridad es un nervio sensible en Santa Fe. A fines de septiembre, en el anuncio de 500 oficiales de Gendarmería Nacional y la radicación de la Superintendencia Nacional de Investigaciones Criminales de la Policía Federal en Rosario, le envió un guiño al intendente Pablo Javkin, quien estaba en el escenario.

"Le quiero decir intendente que cuente conmigo. Sepa que si tengo la responsabilidad de ser presidente, me voy a tomar como personal devolverle a Rosario la paz, la tranquilidad y la seguridad", dijo.

La semana pasada el gesto fue para Maximiliano Pullaro, justo en momentos en que necesita el voto radical para aumentar el caudal en Santa Fe. Sabe que el gobernador la tendrá complicada en la problemática y trató de conectar por ese lado.

"Me quiero comprometer con el nuevo gobernador de Santa Fe. Tiene un desafío que es devolverle la paz y la tranquilidad a los santafesinos. Quiero decirle gobernador Pullaro me va a tener a su lado peleando para darle seguridad. Invirtiendo en cámara su móviles, y señalando a los jueces cómplices del narcotráfico. Me va a tener peleando para devolverle la paz y la tranquilidad. Para que sientan que la calle no es más de los chorros, y los chorros tengan miedo", dijo en el acto de Sauce Viejo.

El pullarismo decidió no responder de manera pública, pero off the record reconocieron que “por lo menos se compromete”. Esto encuentra contraste con Javier Milei, quien no ha hecho ni una sola mención de cómo abordaría el tema seguridad para Rosario y Santa Fe, ni siquiera puso la inseguridad en su agenda. En el nuevo gobierno “inquieta el desinterés”.

¿Dejaría el libertario en manos de Patricia Bullrich o de Victoria Villarruel el destino de la Seguridad? ¿Encomendará al Ejército militarizar los barrios como insinuaron? No se sabe. No hace falta describir el nivel de complejidad que tiene la violencia en Rosario, la cantidad de homicidios ligados al narcotráfico que se superan año tras año, el delito menor como robos, y la complejidad para desarmar todo un entramado de organizaciones criminales con algunos lazos de la policía, para dimensionar la necesidad de que el Estado nacional esté encima.

En cada uno de los homicidios y balaceras se magnifica el salto al vacío que significaría un gobierno nacional que no solo descarte darle prioridad a la lucha contra el narcotráfico y la violencia en la provincia, sino que ni siquiera diseñe un plan y asegure recursos. Ni hablar si se da luz verde a la libre portación de armas. En la semana un alumno de 17 años asistió a una escuela de la ciudad de Rosario con un revólver y la Policía comprobó que estaba cargado. Todo una alarma.

Por ahora la campaña de Massa no expuso lo que implicaría en Rosario la ausencia total de un plan de seguridad de Milei, como sí hizo con lo que significaría la quita de subsidios en el boleto de transporte. Es un foco que podría tomar en la última semana con una posible visita del candidato a la ciudad.