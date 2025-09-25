El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó este jueves que la pobreza en Argentina descendió al 31,6% en el primer semestre de 2025, lo que representa una baja interanual de 21,3 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024, cuando se ubicaba en el 52,9%. En paralelo, la indigencia también cayó abruptamente: pasó del 18,1% al 6,9%.

Los datos oficiales implican que, en los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), existen 2.456.090 hogares pobres que incluyen a 9.451.018 personas. Dentro de ese universo, 565.821 hogares se encuentran en situación de indigencia, lo que equivale a 2.051.984 personas.

El presidente Javier Milei había adelantado en distintos discursos que las cifras mostrarían una baja, destacando incluso que la pobreza había retrocedido un 14% en simultáneo con el programa de ajuste.

Pero más allá del anuncio positivo, el propio informe del Indec reveló un dato preocupante: la brecha entre los ingresos de los hogares pobres y el valor de la canasta básica total (CBT) sigue siendo del 37%. En promedio, los hogares pobres tuvieron un ingreso total familiar de $671.492, mientras que el costo de la CBT se ubicó en $1.065.691.

Esto significa que, aun cuando la estadística muestra menos cantidad de pobres, las familias que permanecen en esa condición no logran acercarse al umbral de ingresos necesarios para cubrir la canasta básica. En otras palabras, la pobreza descendió, pero la profundidad de la misma no se redujo.

Desde la oposición cuestionaron la consistencia de las cifras y sostuvieron que la política económica del gobierno nacional golpea a los sectores más vulnerables. “Puede haber menos pobres en las estadísticas, pero la realidad en los barrios muestra otra cosa”, señalaron dirigentes del arco opositor.

La polémica se instaló de inmediato: mientras el gobierno celebra los indicadores oficiales como prueba del éxito del ajuste, especialistas y organizaciones sociales advierten que la mejora numérica no refleja una verdadera recuperación en la capacidad de compra de los hogares.