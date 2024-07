"Más que un pacto, firmaron un contrato de adhesión", dijo el diputado nacional de Unión por la Patria, Diego Giuliano al comentar el acto que encabezó el presidente Javier Milei en Tucumán, junto a 18 gobernadores de todo el país incluído Maximiliano Pullaro de Santa Fe. Con en Pacto de Mayo, "se quiso hacer parte a los gobernadores del ajuste que el Gobierno nacional está llevando adelante en sus políticas, con 70 mil despidos y equilibrio fiscal cero, que es no pagarle a nadie lo que se le debe”., remató. Por su parte, el jefe de la bancada peronista de Diputados, el rosarino Garmán Martínez había pedido el día anterior a Pullaro que "no firme, no ratifique este rumbo". Y enumeró los miles de millones que el gobierno de Milei le sustrajo a la provincia en estos pocos meses de gestión. Por el lado del socialismo, el diputado nacional Esteban Paulón afirmó que "necesitamos un acuerdo de verdad plural, que ponga en el centro al interior productivo, la educación y un modelo inclusivo, sustentable y feminista”.

Para Giuliano, "por las caras que ponían (los gobernadores que firmaban) y la actitud que tenían, era como cuando uno va a sacar un seguro de un auto y el productor te dice 'firmá acá abajo'. Vos le pedís leer o discutir la cláusula y el te insiste con que firmes igual, fue algo parecido a eso”, señaló el legislador peronista en diálogo con Radio 2.

Si bien Giuliano remarcó que quería ser “respetuoso de la idea de pacto”, sostuvo que con lo firmado, lo que se quiso fue “hacer parte a los gobernadores del ajuste que el Gobierno nacional está llevando adelante en sus políticas, con 70 mil despidos y equilibrio fiscal cero, que es no pagarle a nadie lo que se le debe”.

“Cuando veo ese pacto me da vergüenza ajena. Gobernadores que perdieron el fondo del transporte, perdieron el fondo de incentivo docente, perdieron la obra pública y se ponen contentos cuando se las transfieren sin los recursos. Perdieron la nivelación de las cajas de jubilaciones y firman silenciosamente eso”, lamentó.

Ante eso, destacó que hay gobernadores que no asistieron y defienden sus intereses, pero también aclaró que hay otros que están “cediendo ante la desesperación”. “Ocho meses sin recibir recursos hacen que entren en desesperación. Es un pacto atípico, no tiene contraprestación”, agregó Giuliano.

Por su parte, el diputado Socialista Esteban Paulón también se mostró en contra de la firma del pacto. Pese a formar parte de la coalición que gobierna la provincia, el legislador se manifestó en sus redes sociales: “Argentina necesita un pacto, pero no el que propone Javier Milei, que es un contrato de adhesión. Necesitamos un acuerdo de verdad plural, que ponga en el centro al interior productivo, la educación y un modelo inclusivo, sustentable y feminista”.

Algo similar señaló Eduardo Toniolli quien aclaró que para él “Ya no es el Pacto de Mayo, es la capitulación de julio”. “Ninguno de los problemas de la Argentina va a encontrar solución en un programa reprimarizador, extranjerizante y brutalmente anti-federal”, fustigó.

Mientras que el titular de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, se había manifestado en la previa a la firma del acuerdo solicitándole a Pullaro que no participe ya que, según su entender, “Santa Fe está siendo muy perjudicada por el gobierno nacional”.

Y enumeró las principales partidas recortadas por Milei en la provincia de Santa Fe. "Fondo de Incentivo Docente: $ 6.900 millones. Transferencias para Seguridad Social (Caja de Jubilaciones): $ 5.700 millones. Políticas alimentarias: $ 1.500 millones. Obras públicas, vivienda y saneamiento: $ 945 millones. Emergencia agropecuaria y plan carnes: $ 900 millones. Subsidios a biocombustibles: $ 1.100 millones. Infraestructura, Salud Comunitarias y atención a enfermedades crónicas no transmisibles: $ 220 millones. La devaluación, inflación y recesión, provocaron caídas fuertes en transferencias por coparticipación Nación-Provincia (licuadora). Y la motosierra recortó partidas fundamentales para las y los santafesinos", aseguró.