La oposición santafesina empezó a llenar los últimos agujeros para posicionarse de cara a las elecciones. Faltan algunos y, quizás, lo más importante: las candidaturas. Sin embargo, los engranajes empiezan a encajar.

Por un lado, la alianza electoral entre la UCR, el PRO, Creo y el socialismo dio el primer paso formal antes del lanzamiento oficial del frente de frentes: se puso nombre. A menos de una semana para su presentación oficial en la localidad de Cayastá se calzó el cartel de Unidos para Cambiar Santa Fe, con la primera palabra sobresaliendo.

El consenso por el título no llegó rápido, muestra de que no es sencillo ponerse de acuerdo entre muchos espacios con peso propio. Lo mismo sucede con el acto de presentación: no habrá oradores para que nadie gane protagonismo sobre otro. El documento con las bases y compromiso será leído por un locutor.

Todavía falta el diseño y los colores, es decir, es una identidad a medias aún. De hecho, la identidad final del frente se dará luego de las internas cuando el perfil ganador le ponga su impronta. Para eso sí falta mucho.

Por lo pronto hubo otros movimientos hacia la consolidación opositora. Este sábado el Partido Socialista (PS) le puso el gancho a lo que hace apenas unos años era impensado: entrar a una alianza con el PRO. Con sus fundamentos más prácticos que dogmáticos, oficializaron el ingreso por amplia mayoría, mientras que Bases pegó el portazo hacia la centro izquierda con el Frente Amplio por la Soberanía con Carlos Del Frade. En el congreso socialista no se la dejaron pasar y levantaron carteles: “Prohibido girar a la derecha”. La cara de algunos lo decía todo.

Creo, el partido del intendente de Rosario, Pablo Javkin, también se reunió para darle luz verde al frente de frentes. El anuncio de su competencia a la reelección en Rosario podría darse en breve. De hecho, el viernes se rumoreó que se lanzaba en un video, pero fue un amague.

Candidatos

Maximiliano Pullaro oficializó su precandidatura con un acto en el medio del campo en Esperanza pero vía streaming para los centros urbanos. Todo una mezcla particular. Privilegió el campo como un guiño hacia el sector, confiando en que el tema seguridad lo tiene fidelizado. Insiste en que es el que mejor mide dentro de la oposición. De paso, raspa a Losada al decir que él vive en Santa Fe y tiene capacidad de gestión.

En tanto, nada se sabe de la precandidatura de Carolina Losada como una ficha para disputar las PASO contra Pullaro. Desde hace semanas amaga con un anuncio, pero no llega. Esto impacienta un poco a algunos socios, como el PRO que no descartan ir con Federico Angelini si la senadora declina. Angelini, ladero de Macri y Patricia Bullrich, sumó acciones cuando, justamente, la exministra de Seguridad se pidió licencia como presidenta del PRO y asumió en su lugar. De acá al lanzamiento del frente de frentes puede pasar cualquier cosa.