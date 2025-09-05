El diputado provincial Miguel Rabbia reveló que el gobierno de Santa Fe le entregó la suma de 1.033 millones de pesos en solo dos meses a una organización civil que había sido creada poco antes, a través de un programa estatal sobre tratamiento de adicciones y prevención de consumo de drogas. Por esa razón presentó en Legislatura un pedido de informes para que el Ejecutivo a cargo de Maximiliano Pullaro explique las circunstancias de esas partidas de dinero.

La destinataria de los fondos públicos es la Asociación Civil Perseverar, creada en enero de este año y sin más trayectoria en la temática de consumo problemático de sustancias y su prevención. Pero integra la red de cuidado de Aprecod (Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones).

La ONG tiene vínculos con el pastor evangélico Walter Ghione, quien a su vez es diputado provincial Walter Ghione, del bloque Uno, y aliado parlamentario del frente Unidos. La crearon en enero, y el 31 de marzo recibió los fondos. Según la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), la Asociación Civil “Perseverar” se constituyó el 31 de enero del 2025 y tiene su domicilio en una oficina de calle España 713, en Rosario.

“Todos los que trabajan y quieren conformar una asociación civil saben lo que cuesta, que lleva a veces años para juntar todos los papeles y armarla. Bueno, acá la armaron de manera express y en tan solo 60 días ya tenían asignados más de 1000 millones de pesos”, expuso Rabbia en diálogo con Así de bien, por Sí 98.9.

“Hice el pedido de informe porque me sorprendió tamaña cifra para una institución recién conformada. Claro, no hay otra entidad que haya recibido ni por asomo esa cantidad de dinero. Además hay que demostrar que se tiene las competencias necesarias para poder recibir plata del Estado”, reforzó.

“Dos de los ocho integrantes de la asociación civil son parte del partido Uno, del pastor Ghione. Es más, han sido candidatos por ese partido. Uno de ellos ocupaba un lugar en la lista de (Pablo) Gavira”, precisó el legislador. Integran Perseverar Alejandro Chacoma y Hernán Granados, cercanos a su vez al partido Uno y al pastor Ghione.

Rabbia hizo la salvedad de que su pedido de informes no ataca la libertad de cultos ni la fe que sustente esa ONG. “La fe no requiere explicaciones, pero la política sí y nuestros vecinos también. Acá están usando recursos públicos para una institución que tiene actores que son de un partido político y lo que no sabemos es quiénes han recibido esa plata, ¿Adónde se ha destinado ese dinero, que es de todos nosotros?”, indagó el diputado y ex ministro de Salud en la gestión Perotti.

Toda la oposición suscribió el pedido de informes de Rabbia, pero ningún legislador de Unidos (radicales, socialistas y PRO).

“Hay decenas de instituciones a lo largo y ancho de la provincia de Santa Fe que vienen trabajando este flagelo desde hace muchos años y que con $300.000 o $ 400.000 sería una gran ayuda, pero resulta que le asignamos a una institución que no tiene ninguna evidencia de trabajo en nada, que acaban de construir una página web, una cuenta de Instagram como para mostrarse en la comunidad. Y le dimos $1000 millones”, se escandalizó el diputado.

Por otra parte, Rabbia marcó la ausencia de campaña sostenida de Provincia en prevención de adicciones. “No hay ninguna, y eso que le votamos la Ley de Emergencia Social, y que Aprecod multiplicó por ocho sus recursos”, enfatizó.