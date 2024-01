Un amplio abanico de instituciones intermedias, de diversas procedencias políticas, sociales y gremiales en Rosario, se constituyó como Multisectorial en Defensa del Pueblo Argentino, con el fin de resistir el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que impuso el gobierno nacional de Javier Milei. Y como tal, referentes de este espacio visitaron este jueves la sede del Arzobispado de Rosario con el fin de sumar el apoyo clerical a su causa.

"Nos constituimos en multisectorial para oponernos al DNU que golpea tan duro al pueblo argentino, que representa una tremenda transferencia de recursos a los sectores más concentrados, un saqueo al pueblo. Venimos a solicitarle apoyo a la Iglesia católica y enterarle del paro nacional que se hará el 24 de enero, una comprensión y acompañamiento en esta difícil situación que vive el pueblo argentino”, expresó Eduardo Delmonte, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

Todos, desde la posición de cada uno, expuso argumentos ante el sacerdote Emilio Cardarelli, quien los atendió en nombre del arzobispo Eduardo Martin.

Juan José Sisca, de Apyme, planteó su preocupación. “Es un combo mortal para las pyme: tarifas altas, impuestos altos e importación. Si (Milei) logra aplicar el DNU quedarán miles y miles de trabajadores en la calle”, advirtió.

Sergio Rivolta, de La Bancaria y secretario general de la Departamental PJ Rosario, señaló que "ninguna de las medidas del DNU favorecen a los trabajadores y dejan en la absoluta miseria a millones de personas".

En la misma línea opinaron otras voces, como Héctor Arrieta (Dragado y Balizamiento), quien evocó el apoyo eclesiástico a movilizaciones populares de los años '80 y en los días aciagos de 2001. “Hay más de 260 artículos en ese DNU y ninguno va en favor de la gente; más la ley ómnibus… el gobierno solo se propone entregar las riquezas del país a cuatro o cinco vivos, y hundirnos en la pobreza incluso encarcelando la protesta”, resaltó.

Walter Palombi (Correos), comparó los modos del Ejecutivo a los de una dictadura, y en ese marco reclamó el apoyo de la curia. “Una vez más venimos acá a pedir que nos acompañen a generar conciencia de lo que está pasando en el país. Es grave no solo para los trabajadores, sino para toda la ciudadanía", dijo.

El espacio pretende sumar espesor político y representatividad social de cara al paro nacional que las centrales obreras convocaron para el 24 de enero.

Desde la Iglesia, Cardarelli concedió: “En todo sentido, desde lo espiritual, desde lo social, estamos presente y acompañando sobre todo a los más vulnerables. La pastoral, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, el 21 de diciembre, dio un comunicado justamente haciendo alusión a las dificultades del tiempo presente y, por supuesto, de la cercanía de la Navidad. Alguno me preguntó si no se cansa la Iglesia de decir siempre lo mismo. Yo la verdad que, al comienzo me molestó el comentario, pero digo, no, no nos cansamos de decir siempre lo mismo porque nosotros, ni con el anterior gobierno, ni con este, nos ubicamos en oficialismo u oposición. Lo nuestro siempre es pastoral, el acompañamiento que hacemos en estas situaciones es siempre de lo pastoral, es decir, de hacer presente a Jesús, el Evangelio de Jesucristo, la cercanía de Jesucristo también por los más vulnerables, los pobres, los débiles, los sufrientes. Entonces, no nos cansamos de decir siempre lo mismo”.