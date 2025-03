Como broche de la multitudinaria manifestación pacífica que el país expresó este lunes contra el negacionismo actual y los crímenes de lesa humanidad de la dictadura cívico militar, la Mesa de Derechos Humanos de Rosario emitió el siguiente documento:

Marzo es Memoria, es Unidad, es Organización y es Lucha.

Un nuevo24. Un nuevo acto, realizado con el sonido de las consignas cantadas por las calles rosarinas porque somos orgullosamente antiimperialistas, anticapitalistas, antifascistas, antirracistas y no se tolera discriminación alguna.

Un nuevo acto que será la continuación de las luchas sindicales, sociales, universitarias, de género, democráticas con que venimos combatiendo desde el primer día al gobierno reaccionario y autoritario de Milei que gobierna por decretos. Un multitudinario 8 de marzo. Y defendemoslo ganado a fuerza de lucha y presencia.

Realizamos este acto buscando el camino de la unidad y organización que se impone ante una derecha que redobla apuestas y pretende con violencia y represión disciplinarnos y condenarnos a tolerar en silencio las políticas económicas, sociales y culturales que imponen para remachar la entrega de la soberanía y sostener e incrementar los privilegios de la clase a la que pertenecen.

Sin embargo, tenemos nuestra Memoria, esa que fuimos construyendo en los albores de la Patria con verdaderos libertadores como Bartolina Sisa, Moreno, Monteagudo, Castelli, Juana Azurduy, San Martín, Macacha Güemes, con el valor de los afrodescendientes, los pueblos originarios, las mujeres, los gauchos, los pobres contra el conquistador foráneo y los cipayos de siempre.

La Memoria que recuerda aquella campaña del Desierto matando pueblos originarios y regalando tierras como lo hacen hoy, recurriendo a incendios que queman y matan lavida en nuestro sur.

La huelga de los inquilinos que se agruparon, como lo hacen en el presente, reclamandouna vivienda digna.

La lucha de estudiantes y profesores en la Reforma Universitaria que luchaban por una Universidad pública, laica y gratuita. Y hoy marchamos para defenderla ante un nuevo ataque.

De la semana trágica, el grito de Alcorta, la masacre de Napalpi, la Patagonia fusilada , los talleres de Vasenas , la gesta obrera de Villa y todas las luchas de nuestro pueblo, la resistencia del pueblo peronista, organizada en clandestinidad, por la vuelta de su líder derrocado y proscripto por un golpe militar.

Memoria de las grandes movilizaciones obreras-estudiantiles de los años 60 y 70 donde se comienza a cuestionar al poder proyectando un cambio de sistema radical: la liberación y el Socialismo. Generaciones que fueron diezmadas por el Estado Terrorista, que recurre a las formas más aciagasderepresión,comoladesapariciónforzadadepersonas,robodebebés, de tortura, cárcel y muerte de militantes políticos, gremiales, sociales, estudiantiles, para imponer, encabezado por Martínez de Hoz, los planes neoliberales que destruirá́ la industria nacional y dejará a grandes mayorías en la pobreza y la exclusión en lo económico. Que ejercerá la más cruda censura a las expresiones culturales y destruirá lazos sociales cerrando vecinales, bibliotecas, clubes barriales y todo centro de reunión popular.

La clase obrera y el pueblo argentinolucharoncontraelgolpedeestadodesdeelmismo24 de marzo.

Ferroviarios, obreros de luz y fuerza, mecánicos, fueron los primeros combates de un proceso que se extendió hasta la retirada de la dictadura.

La Memoria que volcaron sobrevivientes, familiares y compañeros para armar el rompecabezas de nuestra historia reciente y logramos los juicios a los cobardes militares y civiles que apostaron a la desaparición, la tortura y muerte. Esa unidad, con convicción y organizaciónseproyectó́enlosjuiciosdelesahumanidad,ejemploenelmundoporjuzgar genocidas en el país, con Tribunales Federales. Hasta el momento 1173 condenados con sentencias ejemplares, hace realidad aquello de que “como a los nazis les va a pasar”.

Hoy, que el estado se retira de las querellas en Lesa Humanidad, que cierran áreas que custodian Memorias, que resguardan derechos y garantizan igualdades.

Un gobierno que desmantela centros de Salud Mental y excluye a las mayorías de los más elementales derechos sanitarios.

Que provoca el empobrecimiento de trabajadores y trabajadoras a fuerza de decretos y corrupción. Que maltrata a losdesocupados y desocupadas, jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, que mantienen digna lucha y resisten al despojo al que son sometidos.Un gobierno nacional y provincial que ante la violencia que planifican y ejecutan sectores que embolsan enormes ganancias y dominan territorios en bas al negocio narco, responde con más represión en los barrios, más cárceles. Que quiere bajar la edad de imputabilidad a 13 años, para encarcelar a nuestros niños y someter su rebeldía.

Quejudicializalaluchaporprotegeryobtenerderechoscomodisciplinamientosocial,como silenciador de las protestas ante la injusticia de las políticas antipopulares. Ejemplo deello es el encarcelamiento de docentes y trabajadores del estado provincial cuando defendían los derechos previsionales.

Un Gobierno que entrega soberanía y riquezas, que entrega las vías navegables, los puertos y el agua, el más preciado de los bienes, sometiéndose gustoso a los designios del imperialismo y sus personeros, así como la entrega de Malvinas.

Tareas suciasen las que cuenta con el apoyo ferviente del gobierno provincial de Pullaro, gobierno que apoya el Pacto Fiscal, persigue a los docentes y estatales, y pretende una nueva Constitución que no defiende ”ninguna garantía”. Igual colaboración que presta el gobierno municipal de Javkin.

Pero es cierto que el estafador de Milei no lo hace solo. Mantiene por disciplina de clase o por hechos de corrupción evidentes, mayorías parlamentarias que les permite accionar libremente en sus objetivos. Tiene también la complicidad de dirigentes que sumergidos en sus intereses no ven, no actúan, traicionando los objetivos que juraron defender.

Tenemos la Memoria de heroicas luchas, la Convicción de generaciones que determinados a ser libres se entregaron a la búsqueda de un país independiente y una sociedad sin explotados.

Debemos entonces encontrar la unidad imprescindible de todos los atacados y humillados por esta ultraderecha autoritaria y vendepatria para encontrar los caminos de organización y lucha que el momento impone para la defensa de la Patria. Seamos libres… que lo demás no importa nada.