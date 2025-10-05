El debate por el futuro comercial del Río Paraná tendrá un nuevo capítulo este 3 de noviembre, cuando se realice una audiencia pública, de forma virtual, para debatir su impacto ambiental. Esta reunión servirá además para acercar posiciones entre los diferentes actores involucrados, quienes por el momento se encuentran lejos de consensuar una posición que los deje a todos conformes.

Como ejemplo, empresarios del agro y la logística advirtieron este jueves en el Agribusiness Forum de AmCham que el sistema “quedó chico” y que necesita una “modernización urgente”. Allí insistieron en la necesidad de que el dragado debe profundizarse para permitir el ingreso de buques de mayor porte, además de reducir costos por tonelada y sostener la competitividad frente a competidores internacionales.

Esto coincide con lo planteado por el consultor Alejandro Bustamante, quien hace pocas semanas planteó que el próximo pliego “debería apuntar a un calado de 44-45 pies” para lograr que los buques completen su bodega y reducir los costos logísticos. Actualmente el tramo principal opera con unos 34 pies, mientras que el pliego en discusión lo proyecta a 39.

Asimismo, los representantes del sector privado señalaron que la falta de previsibilidad regulatoria y la demora en las obras “ya generan sobrecostos”, por lo que reclaman “reglas claras” y que el futuro concesionario asuma los riesgos empresariales “sin avales encubiertos del Estado”.

Estas expresiones emergen en un contexto donde el Gobierno Nacional, a través de la Administración General de Puertos (AGP) reconoce que la nueva licitación lleva más tiempo del esperado, y en donde promete un esquema de tarifas “transparentes y previsibles”. Por eso el Ministerio de Transporte convocó a una audiencia pública con el objetivo de evaluar el impacto ambiental de la vía navegable, requisito ineludible antes de adjudicar la concesión definitiva según lo establecido en el Decreto 709/2024.

El fin de la concesión privada en 2021 derivó en una gestión transitoria estatal, centralizada en la AGP, que fue cuestionada por las provincias afectadas por su carácter unitario y por los acuerdos internacionales alcanzados sin consulta, como el conflicto con Paraguay por el cobro de peajes.

No es para menos, si se considera que por el río Paraná circula cerca del 80 por ciento de los embarques nacionales, fundamentalmente granos, harinas y aceites, lo que convierte a la vía en un corredor logístico estratégico a nivel global.

En ese escenario, Santa Fe emerge como una voz activa en la defensa de determinados intereses. El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, proponen un modelo alternativo basado en tarifas escalonadas vinculadas al calado efectivamente alcanzado, un órgano técnico-ambiental autónomo con participación de universidades, puertos y provincias, y un esquema de gobernanza donde las decisiones sean vinculantes.

Incluso, la Casa Gris ofreció asumir responsabilidades directas en el dragado junto a otras provincias si Nación no garantiza eficiencia y transparencia. “Si el dragado es un problema para la Nación, Santa Fe está lista para hacerse cargo”, advirtió Pullaro en recientes declaraciones.