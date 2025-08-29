La segunda sesión plena de los convencionales santafesinos, para darle aprobación final a los dictámenes presentados, inició con un pedido excepcional: que el proceso de reforma sea detenido hasta que la Justicia se expida sobre el planteo de inconstitucionalidad presentado por La Libertad Avanza.

La solicitud ingresó como un pedido de resolución de Nicolás Mayoraz, jefe de la bancada libertaria, quien impulsó la judicialización del proceso por la presunta inconstitucionalidad de la ley de reforma sancionada en diciembre de 2024.

“Cuestionamos el proceso legal de necesidad de reforma en tres temas específicos. Nuestra presentación fue rechazada en primera instancia, luego apelamos y ahora la Fiscalía de Cámara adhirió a nuestros argumentos: la ley de declaración de reforma es inconstitucional”, planteó el diputado nacional.

Y agregó: “Es muy probable que tengamos un fallo favorable, por eso pido la suspensión de este proceso, detener los plazos a la espera de la resolución de la Justicia para que nada devenga en abstracto o nulo”.

Según la resolución judicial, los tres puntos que podrían derivar en inconstitucionalidad son la “sobrerrepresentación” del bloque Unidos, con 27 bancadas, el sobrepasarse en las limitaciones de reforma y el no haber permitido la participación de “funcionarios y magistrados judiciales” en calidad de convencionales.

Tal como indica el reglamento vigente, el proyecto de Mayoraz fue ingresado por Secretaría y deberá ser tratado por la comisión de Petición, Poderes y Reglamento, compuesta por seis integrantes de Unidos y cinco opositores: Facundo Olivera, Jaquelina Balangione (Más para Santa Fe), Beatriz Brouwer, Mayoraz (La Libertad Avanza) y Amalia Granata (Somos Vida).

Por lo pronto, el ministro de Gobierno y convencional de Unidos, Fabián Bastía, manifestó el “categórico rechazo” a la moción, mientras que Rubén Pirola, de Más para Santa Fe, aclaró que su bloque no tomará postura hasta que se resuelva en comisión. “Respetemos la institucionalidad y esperemos el trabajo en comisiones”, agregó Juan Argañaraz, de Somos Vida.

Tras el breve debate y por lo pronto, Felipe Michlig, presidente de la Convención, ordenó seguir con la sesión como una muestra de rechazo al planteo libertario.

Este viernes se trata lo dictaminado por la comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, donde se votan los primeros textos con apoyo unánime, como aquel que da rango constitucional a la causa Malvinas. También se votará el artículo que garantiza la intransferibilidad de la Caja previsional.