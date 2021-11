El exministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Sain quedó a un paso de perder su cargo de director de la Oficina de Investigaciones (OI) dependiente del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La Comisión de Acuerdos de la Legislatura sacó el dictamen casi por unanimidad que aconseja remover del cargo al exministro de Seguridad de Omar Perotti, al que acusan de hacer proselitismo desde el Poder Judicial, pero hay una carta que puede tomar color y encender todo el ya de por sí complejo proceso, cruzado por conflicto de poderes.

Es que, en la previa, se conoció la declaración de nulidad de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario del fallo emitido días atrás por el juez Fabián Vega quien había considerado “inadmisible” la acción de amparo solicitada por Sain para evitar su destitución y ahora vuelve a otro juez para que se expida.

De hecho, no fueron menores los duros términos con los que la Cámara se expidió sobre el fallo de Vega: "falencias de redacción" y "afirmaciones confusas". El expediente fue remitido a la jueza Laboral María Silvia Albertti para que “se pronuncie conforme a Derecho” sobre la acción impulsada por Sain.

Con esta cuestión judicial latente, la comisión se reunirá y no frenará su avance sobre la destitución. Claro que si la magistrada acepta el amparo, el conflicto quedará más empantanado aún porque se avanzará con el proceso en la Legislatura con la discusión judicial abierta.

La cuestión es si un nuevo fallo favorable para el amparo de Sain tendría efectos suspensivos sobre la decisión de la Legislatura. Según el constitucionalista Domingo Rondina, no. "La Cámara sólo manda que se vuelva a analizar si es o no admisible. Mientras no haya resolución firme (sentencia o cautelar-devolutiva) la Legislatura debe continuar el trámite. División de poderes", explicó en Twitter.