La Asamblea Legislativa de Santa Fe aprobó este jueves los 88 pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes judiciales en la provincia. Más de 40 de estas designaciones se concentrarán en Rosario y ciudades aledañas, fortaleciendo especialmente al Ministerio Público de la Acusación y a la defensa pública.

La sesión, presidida por la vicegobernadora Gisela Scaglia, unificó en un solo tratamiento los 14 mensajes del Ejecutivo. La diputada Lionella Cattalini, presidenta de la Comisión de Acuerdos, destacó el trabajo del cuerpo legislativo y del personal que participó en la evaluación de los postulantes, y presentó dictámenes favorables para todos los candidatos.

Entre los nuevos funcionarios en Rosario y la región se suman fiscales adjuntos, jueces penales de primera y segunda instancia, defensores adjuntos subrogantes y magistrados laborales y civiles. Entre los nombres más destacados figuran Miguel Moreno, ex fiscal ahora juez de segunda instancia, y Leandro Lucente, designado juez de Menores en Rosario.

Con la aprobación de estos pliegos, la Legislatura busca garantizar que los tribunales de Rosario y sus alrededores cuenten con los recursos humanos necesarios para responder a la demanda de justicia, equilibrando así la cobertura judicial entre distintas circunscripciones de la provincia.

La lista completa de los nuevos cargos en Rosario y la región

En la Circunscripción Nº 2, la persecución penal se reforzará con la incorporación de fiscales adjuntos: Marina Vigo, Lucía Pazos, Eliana Zingoni, Federico Aranda, Lucila Cornier, Florencia Vergili, Marina Oliva, Rocío Cosgaya, Javier Paz, Anabel Cerutti, Abi Luz Cabrera, Sofía Cudos y Virginia Gabenara (Villa Constitución). Además, se designaron cuatro jueces de segunda instancia en lo Penal: Nicolás Foppiani, Ismael Manfrín, Silvia Castilli y el ex fiscal Miguel Moreno.

El Servicio Público Provincial de Defensa Penal sumará once defensores adjuntos subrogantes: Flavia Renzi, Antonela Dalzotto, María Virginia Quiroga, Pablo Bufarini, Matías Daruich, Lucía Araya, María Virginia Llaudet Maza, Julieta González, Wanda Vaschetto, Agustina Morielli y Melina Garcilazo.

En cuanto a los jueces penales de primera instancia, se incorporan Federico Rébola, María de los Ángeles Granato, Lisandro Artacho, Natalia Benvenuto, Juan Ignacio Gasparini, Jorge Andrés Rodríguez y Luciana Vallarella. En Cañada de Gómez, se suma Guillermo Lanfranco Pari.

La Cámara de Apelación en lo Laboral recibirá a María Victoria Acosta, María Victoria García y Pablo Gueiler, mientras que en San Lorenzo asumirá Mariana Otarola como jueza de primera instancia en lo Laboral.

Leandro Lucente, ex fiscal de San Lorenzo, será juez de primera instancia del distrito de Menores en Rosario. Fabiola Piemonte asumirá el mismo cargo en los tribunales de Casilda, y Brenda Coasollo en Cañada de Gómez.

Finalmente, en el Distrito en lo Civil y Comercial de Rosario se suman los magistrados Sabrina Campbell y Sebastián Rupil. Además, el juzgado de Casilda incorporará a Carlos Viale, y Villa Constitución a David Lisandrello.