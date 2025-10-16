La Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió que se reimpriman los afiches informativos que se exhiben en las mesas de votación de la provincia de Buenos Aires, para reflejar el cambio en la lista de La Libertad Avanza. Tras la renuncia de José Luis Espert como candidato, será Diego Santilli quien encabece la nómina de aspirantes a diputados nacionales.

La decisión sigue el dictamen del fiscal electoral Ramiro González, quien consideró necesario adecuar la cartelería a la nueva conformación de la lista. La Junta Electoral de Buenos Aires se había opuesto inicialmente, argumentando falta de tiempo, pero la CNE revocó ese criterio.

En su resolución, el tribunal remarcó que los afiches no son documentos sensibles como las boletas –que no podrán ser modificadas–, y que su reimpresión no afecta el cronograma electoral. El Correo Argentino, por su parte, confirmó que puede distribuir el nuevo material sin demoras en el operativo general.

Los jueces subrayaron que la información exhibida debe ser clara para el votante y reflejar la oferta electoral vigente. Por eso, aunque la boleta seguirá mostrando a Espert y Karen Reichardt, en los afiches visibles en los centros de votación aparecerán los candidatos actuales.

La medida cierra así una controversia que generó tensiones dentro del oficialismo y cuestionamientos a la transparencia de la campaña. Con esta resolución, se busca reforzar la claridad del proceso electoral en el principal distrito del país.